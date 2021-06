Stretta alle spese nelle famiglie con più figli: -11% con quattro componenti

3' di lettura

Con la pandemia tutte le famiglie hanno diminuito significativamente i consumi. Tuttavia, nelle famiglie di una sola persona la contrazione è stata del 5,5%, mentre in quelle con quattro componenti dell’11,4%, a fronte di un calo medio nazionale pari al 9 per cento.

Analizzando nel dettaglio gli ultimi dati Istat sulla spesa delle famiglie emergono notevoli differenze legate alla tipologia di nucleo familiare. Basta fare un altro esempio, prendendo in esame la tipologia dei nuclei familiari: mentre i consumi dei giovani single (18-34 anni) sono rimasti praticamente stabili nel 2020 (-0,6%), quelli delle famiglie numerose con due o più figli si sono drasticamente ridotti (-11,5% circa), anche in questo caso più della media nazionale.

Questi dati oggi assumono particolare rilevanza, a poche settimane dall’avvio delle nuove misure di sostegno per le famiglie, introdotte per i prossimi sei mesi con il Dl 79/2021 (l’assegno ponte e gli assegni al nucleo maggiorati) proprio per dare ristoro ai nuclei con figli minori su cui negli ultimi mesi si sono abbattuti i contraccolpi più gravi della crisi provocata dalla pandemia. Tanto più se si pensa che entro fine anno il Governo dovrà attuare la legge delega 46/21, modulando nel modo più equo e attento l’assegno unico e universale al via dal prossimo gennaio 2022.

A far discutere, in queste ore, ad esempio è l’importo dell’assegno temporaneo al via a luglio per lavoratori autonomi e partite Iva, particolarmente premiante previsto per le famiglie numerose. In attesa di capire se la modulazione degli importi verrà così mantenuta in sede di conversione del decreto, è bene capire come cambia il fabbisogno economico in base al numero di componenti del nucleo.

I NUMERI

La fotografia della spesa

La spesa media mensile aumenta al crescere dell’ampiezza familiare anche se, per la presenza di economie di scala, l’incremento è meno che proporzionale rispetto all’aumentare del numero di componenti. Nel 2020 la spesa media mensile per una famiglia di una sola persona è pari a 1.716 euro, ovvero il 72% circa di quella delle famiglie di due componenti e il 63% circa di quella delle famiglie di tre componenti.