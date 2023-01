Stretta sui tassi e deficit costano 84 miliardi in tre anni

La differenza rispetto al 2011, e qui sta il punto, è però sostanziale. Perché ad alimentare l’onda del costo del debito non è la percezione di un rischio politico italiano, come mostra il fatto che il programma di finanza pubblica del governo Meloni (e la sua continuità con le politiche di Draghi) è stato accolto due mesi fa con una discesa di spread e rendimenti. Il motore della spesa è stato il cambio drastico di politica economica prodotto dall’inflazione, che al rialzo dei tassi accompagna l’inversione di rotta dall’acquisto dei titoli di Stato alla riduzione del portafoglio da parte dell’Eurosistema. Il nuovo scenario aumenta tutti gli interessi sul debito, ma ha un effetto più pesante sui Paesi più indebitati. La quota aggiuntiva di rischio prodotta dai numeri del bilancio pubblico si può approssimare considerando il fatto che il rendimento del BTp decennale viaggia oggi 3,75 volte più in alto rispetto a 12 mesi fa, mentre nello stesso periodo lo spread con i Bund è cresciuto “solo” di 1,55 volte.

Allarme sui costi del debito

Si spiega così il fatto che la prospettiva di nuovi rialzi dei tassi si traduca in Italia più come allarme sui costi del debito che come speranza nell'efficacia anti-inflazione. «Sarebbe meglio evitare scelte peggiorative», ha detto la premier Meloni nella conferenza stampa di fine anno, pochi giorni dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto, vicinissimo alla leader FdI, aveva bollato come «regalo di Natale deciso con leggerezza» l’ultimo aumento di Francoforte (Giorgetti, invece, da quando occupa la stanza centrale del Mef non è andato oltre all’invito a Francoforte di «tener conto del rallentamento dell’economia» nelle scelte sui tassi).

Ma al di là della battaglia sulle prossime decisioni congiunturali di Francoforte, c’è un dato più strutturale destinato a farsi sentire parecchio. La lunga era dei tassi piatti non è destinata a tornare nell’arco di questa legislatura, e la politica monetaria restrittiva stringe la gabbia del programma di finanza pubblica in cui l’Italia si è impegnata a una forte correzione del deficit, tale da far rispuntare l’avanzo primario nel 2024 per portarlo all’1,1% del Pil nel 2025. E in questa gabbia non sarà facile trovare il modo di far spazio alle misure per abbassare l’età pensionabile con Quota 41, tagliare le tasse con la riforma fiscale e dare gambe alle altre promesse del programma di governo.