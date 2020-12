Stretta Ue su Big tech, verso multe fino al 10% dei ricavi Bruxelles torna alla carica dei colossi del web con una doppia proposta legislativa per evitare violazioni su uso dei dati e concorrenza nel mercato comunitario

Ue, Vestager: "la Commissione si opporra' ad Amazon per distorsione del mercato"

Le Big Tech dovranno assumersi maggiore responsabilità nelle pratiche concorrenziali e nella moderazione dei contenuti, pena multe fino al 10% del fatturato. È quanto si apprende da fonti Ue alla vigilia della presentazione del nuovo pacchetto di norme europee per regolare il mercato digitale. Il nuovo quadro normativo, firmato dalla vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, e dal commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, si prefigge di limitare il potere delle grandi piattaforme digitali, definite come «gatekeeper», sul mercato.

La nuova stretta di Bruxelles

La nuova stretta di Bruxelles sul digitale ruoterà intorno a due proposte principali: il Digital Service Act (Dsa) e il Digital Market Act (Dma). I provvedimenti mirano a contenere lo strapotere dei colossi tech, un obiettivo di lunga data nell’agenda dell’esecutivo comunitario e della responsabile alla concorrenza Vestager. Nel mirino ci sono colossi come Alphabet, Amazon, Apple e Facebook, più volte nel mirino dei vertici Ue per pratiche lesive di privacy e competizione nel perimetro Ue. Vestager ha avviato diverse indagini (e inflitto altrettante multe) contro pratiche di abuso di posizione dominante. Solo Alphabet, la holding che controlla il motore di ricerca Google, ha subito negli anni l’equivalente di oltre 8 miliardi di euro in sanzioni per pratiche scorrette.

Secondo le informazioni raccolte dall’agenzia Bloomberg, le aziende che «infrangono sistematicamente» le regole saranno chiamate ad apportare dei cambiamenti «strutturali e comportamentali», inclusa la dismissione di proprie divisioni nella Ue. Il testo è ancora una bozza e i dettagli non saranno chiari fino a martedì 15. La regolamentazione sui «gatekeeper», definiti come tali in base a soglie minime di utenza e ricavi, rientra in un disegno normativo più vasto. Bruxelles vuole imporre ai gruppi una maggiore responsabilità di controllo sui contenuti veicolati, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato globale nel caso rifiutino la rimozione di post ritenuti illeciti. La Commissione proporrà anche un nuovo strumento di concorrenza per intervenire sui casi sospetti senza attendere un ricorso. L’approccio riflette la volontà di dotare Bruxelles di poteri preventivi che possano essere esercitati rapidamente.