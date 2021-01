Stretta della Ue sull’export di vaccini: sale la tensione con la Gran Bretagna

Il nodo Irlanda del Nord

A inasprire ulteriormente i contrasti potrebbe contribuire la decisione europea di imporre controlli sui vaccini prodotti nell'Unione e indirizzati all'Irlanda del Nord. L'iniziativa comunitaria applica l’articolo 16 del Protocollo firmato tra Londra e Bruxelles e che permette a una delle due parti di bloccare il libero passaggio di merci al confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. La premier nord-irlandese Arlene Foster ha parlato di «un incredibile atto di ostilità».

Tensioni Ue-Uk

Come detto, molti a Bruxelles temono che la società anglo-svedese abbia favorito il governo britannico, e penalizzato i suoi clienti comunitari. In questo senso, la commissaria alla Salute Stella Kyriakides ha spiegato che il provvedimento deciso dalla Commissione deve servire «a garantire trasparenza sulle compravendite di sieri»; «assicurare vaccini ai cittadini comunitari»; e «proteggere gli investimenti» che Bruxelles ha effettuato nelle stesse case farmaceutiche.

La pubblicazione ieri del contratto firmato dalla Commissione europea con la società anglo-svedese non chiarisce pienamente se l’azienda sia in difetto dopo aver annunciato drastici tagli alle consegne per via di un calo della produzione in alcuni stabilimenti. Le parti dissentono su cosa significhi fare «i migliori sforzi» per rispettare il contratto. Ciò detto, in ultima analisi, la pandemia virale sta provocando nuove forme di protezionismo nazionale dalle conseguenze imprevedibili.

Sempre ieri, intanto, l’Ema ha dato il suo benestare all’uso del vaccino di AstraZeneca nell’Unione europea per i diciottenni in su. Secondo l’agenzia comunitaria, il siero può essere inoculato anche alle persone con più di 55 anni, malgrado vi siano perduranti dubbi sulla sua efficacia. La società anglo-svedese ha subito promesso una distribuzione della medicina «ampia ed equa». Le autorità ungheresi, nel frattempo, intendono acquistare sieri anti Covid-19 non solo russi, ma anche cinesi.