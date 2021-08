Stretta sui videogiochi in Cina. I minori non potranno giocare più di tre ore a settimana

3' di lettura

Dalle 20:00 alle 21:00 da venerdì a domenica e non più di tre ore alla settimana. Dopo avere acceso nella prima settimana di agosto un mini-dibattito sulla stampa nazionale, la Cina ha introdotto nuove misure restrittive sui videogame online per gli under 18 nel tentativo di frenare la dipendenza dai videogiochi, un problema diffuso nel Paese che interessa soprattutto i più giovani.

La National Press and Publication Administration ha emesso la notifica “per un’efficace prevenzione della dipendenza dei minori dai giochi online” allo scopo, hanno riferito i media ufficiali, di affrontare il problema dell’uso eccessivo da parte dei minori di giochi online”.

I precedenti

Dopo averli definiti alcune settimane fa in un editoriale un “oppio per lo spirito”, la Cina vara una stretta sui videogiochi che rischia di fare ancora malissimo a Tencent e NetEase i due colossi “rossi” dell’industria del gaming che a inizio agosto avevano perso diverse decine di miliardi di dollari alla borsa di Hong Kong solo per un editoriale dell'Economic Information Daily (EID), un media cinese legato direttamente al governo che si limitava a chiedere misure contro l’uso eccessivo di giochi online da parte dei minori.

Non è però la prima volta che la Cina interviene su videogiochi e minori. Agli utenti cinesi di età inferiore ai 18 anni era permesso giocare online nei giorni feriali per un massimo di 90 minuti, con divieto di connettersi dopo le dieci di sera e prima delle 8 del mattino. Mentre, nei giorni festivi e nei weekend i minori potevano avere accesso ai giochi online per massimo tre ore al giorno.

Il controllo sui giovani giocatori

E non è tutto. La National Press and Publication Administration ha infatti sollecitato la rigorosa attuazione della registrazione e degli accessi con nome reale, sottolineando che i fornitori di giochi online non dovranno fornire alcuna forma di servizio che non preveda dati reali e riconoscimento facciale. Per giocare i giocatori dovranno dire chi sono certificando età e identità.