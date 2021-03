Stretto, elegante e diverso: ecco come sarà il prossimo Sole Il formato Rhenish è unico nel panorama nazionale. Una colonna in meno nella pagina, più facilità nello sfoglio e gradevolezza di lettura. Caratteri e titoli al passo con i tempi di Francesco Narracci e Adriano Attus

Un giornale più facile da sfogliare. Un giornale più gradevole da leggere. Un giornale più bello da guardare. Con il colore della carta che lo distingue. Con lo stile giornalistico che lo rende unico. Con la capacità di fondere tradizione e innovazione.

È il concept su cui abbiamo lavorato mesi per disegnare Il Sole 24 Ore che da martedì avrete tra le mani. Consci dei 156 anni di storia di questo giornale, ma anche del tempo presente e dei giorni che verranno. Perché un quotidiano non può perdere identità. Ma non può nemmeno invecchiare. E se cambia formato e grafica lo deve fare pensando all’oggi e al domani. Soprattutto, avendo un duplice obiettivo: andare incontro alle nuove esigenze dei lettori senza trascurare le buone abitudini consolidate.

Oggi Il Sole 24 Ore è più stretto, più alto e, ancor una volta, diverso. Perché nessun altro giornale in Italia ha questo formato. E siamo davvero orgogliosi di poter offrire un contenitore così innovativo, pratico ed elegante per veicolare il meglio dell’informazione economica, finanziaria e normativa disponibile oggi nel nostro Paese.

Immaginiamo le vostre curiosità: che cosa comporta ripensare un nuovo giornale? Da dove si comincia a ri-progettare un prodotto consolidato in direzione innovativa? Come può la grafica guidare e supportare un’idea di rinnovamento forte e condivisa? Proviamo a rispondere.

Siamo partiti dalla carta e dai caratteri tipografici. Perché il colore della carta caratterizza da sempre Il Sole 24 Ore. Così come è unico il carattere tipografico (appositamente disegnato) che riprende la grande tradizione editoriale veneziana del Cinquecento per aggiornarla al presente nel segno della leggibilità e identità italiana. Proprio per garantire la massima leggibilità abbiamo deciso di ingrandire leggermente la dimensione dei caratteri, preservando la compattezza e la fruibilità dei testi. I caratteri sono declinati secondo due direttrici: al Sole Serif, graziato, utilizzato per gli articoli e le titolazioni, si affianca il Sole Sans, lineare, per i grafici e gli elementi complementari di servizio.