Stromboli, esplosioni dal cratere. Morto un escursionista La caduta di lapilli ha provocato numerosi incendi nella zona dei canneti. Alcuni turisti per paura si sono lanciati in mare

2' di lettura

Una persona è morta nell'esplosione avvenuta questo pomeriggio sullo Stromboli. Si tratta di un turista che stava facendo una escursione nella zona sommitale del vulcano, colpito forse da qualche masso lavico o vittima di uno dei tanti incendi causati dai lapilli incandescenti che sono caduti su canneti e arbusti appiccando il fuoco anche a quote non alte. Il 35enne di Milazzo, Massimo Imbesi, era con un amico brasiliano rimasto ferito in maniera non grave.

Grazie alle precedenti esperienze si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Protezione civile. I vigili del fuoco insieme ad un Canadair della forestale sono entrati in azione per spegnere i diversi focolai di incendi, coadiuvati sul posto anche da militari della Guardia costiera di Lipari e da altro personale delle forze dell'ordine. Due gli elicotteri in azione, uno decollato da Salerno e l'altro da Catania.

Stromboli, esplosioni dal cratere. I turisti fuggono in mare Photogallery15 foto Visualizza

Il fenomeno che ha fatto sussultare lo Stromboli per due volte alle 16:46 «si può considerare sostanzialmente concluso», ma non è possibile prevedere se ci saranno delle repliche perché non esistono segnali precursori che annunciano questi eventi secondo il direttore dell'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Eugenio Privitera.

La Protezione civile regionale siciliana ha disposto lo stazionamento alla fonda di Stromboli di una nave militare e di una nave privata a scopo precauzionale per interventi di soccorso e per una eventuale evacuazione dell'isola. Anche se, è stato sottolineato, non esistono motivi per procedere con l’evacuazione in 70 hanno già lasciato Ginostra, intenzionati a non trascorrere la notte sul posto.

Soprattutto tanta paura, dunque. «Qui la psicosi di uno tsunami come nel 2002 è ancora molto forte», hanno inoltre aggiunto alcuni testimoni, che hanno assistito ad un'esplosione del vulcano a Stromboli. Nel 2002 l’eruzione è cominciata il 28 dicembre per concludersi il giorno dopo provocando un’onda anomala che ha fatto tre feriti.