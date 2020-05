Strutture indipendenti, giardini e piscine nella natura. Istruzioni per una vacanza italiana

Codici di sicurezza

Distanziamento sociale e sanificazione sono il monito ricorrente. Al primo si ovvia mantenendo le debite distanze - 1 metro secondo il DPCM, e 1,80 per l'OMS - e con il nuovo trend all'isolamento felice, con pochi cari. Negli alberghi sono previste segnaletiche per mantenere le distanze, disinfettanti e guanti in lattice, termoscreening, test sierologici quotidiani per lo staff, check in e out da soli o con app, colazione in camera o à la carte. A ogni cambio di ospiti, la stanza deve essere disinfettata da cima a fondo, con maggior impiego di tempo e prodotti. E se le grandi catene come Marriott hanno un protocollo proprio, le strutture piccole e a gestione famigliare adottano le linee guida dell'OMS, suggerite anche da Federalberghi. La sanificazione, sarà il business del futuro, ma finché non c'è una certificazione, è un po' come affidarsi alla divina provvidenza.



Come andare

Tra i mezzi più sicuri l'auto, che consente anche bagagli più capienti, sullo stile trasloco estivo anni ‘60. Treni, traghetti e aerei vanno a frequenza e capienza ridotta, e per il momento è lecito usarli per motivi seri, come ritorno alla residenza, salute, lavoro, certo non per andare in vacanza. Ci si augura però che le disposizioni cambino presto, permettendoci di raggiungere i desiderati monti, laghi, lidi.



Ok, il prezzo è giusto

No, non sarà l'estate dei saldi. Con le nuove problematiche sanitarie, è diventato tutto più complesso e impegnativo anche dal punto di vista economico. Aumentare i prezzi sarebbe una strategia kamikaze, quanto abbassarli. L'impegno è cercare di mantenerli, a parità di servizi, e al netto delle variazioni di mercato, che l'anno scorso hanno portato i prezzi delle stanze italiane, in alta stagione, alle stelle.



Cambiare idea all'ultimo momento non costa

Con l'incertezza di questo momento, non si sa cosa fare: prenotare, aspettare, rinunciare? È giusto essere cauti, ma si può osare: se all'ultimo momento (fino a 24 ore prima) non si parte a causa del Covid-19, si può cancellare senza penali, rimborsati in denaro o con un voucher. Vale per le compagnie di trasporto e per l'ospitalità. Per incoraggiare il mercato, alcune strutture vendono futures e bond da spendere in un momento più sereno. Un esempio: La Palazzetta del Vescovo, un hotel di 9 camere e ampi spazi tra le colline di Todi, offre un voucher da 200 euro che ne varrà 250 al momento della prenotazione entro il 31 ottobre 2021. L'obiettivo è ricevere subito un supporto finanziario per coprire le spese e aiutare i 7 dipendenti stagionali in attesa di ingranare di nuovo.



Paese delle meraviglie a poche ora da casa

Dimentichiamo le spiagge affollate, le serate in discoteca: ogni assembramento, anche piccolo, va evitato. La ferrea regola del distanziamento sociale ci orienta verso la campagna e la montagna, dove anche in tempi normali non bisogna sgomitare per farsi spazio. E se non ci si potrà spostare tra le regioni? Siamo fortunati, perché a meno di un'ora dalle nostre case c'è qualche luogo da esplorare o in cui ritirarsi per una gita o qualche giorno. Qualche esempio da Lombardi? Le passeggiate vista lago di Como, i monti di Bormio, le colline dell’Oltrepò. Ma è solo un esempio.

Per approfondire

