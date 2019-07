Student housing, da ottobre a Padova e Venezia 850 nuovi posti letto di E.Sg.

2' di lettura

Due nuovi studentati apriranno all’inizio del prossimo anno accademico in Veneto, a Venezia e a Padova. Si tratta di strutture che fanno parte del Piano di Student housing da 3mila posti letto in tutta Italia, realizzato con fondi Cdp e Inps per offrire sistemazioni a tariffe convenzionate nelle principali città universitarie italiane. Le strutture in via di consegna sono in via Delù a Padova e in area Santa Marta nel Sestiere Dorsoduro a Venezia.

Gestore di entrambi gli studentati sarà Camplus, provider leader nell’housing per studenti universitari, che oggi gestisce circa 7 mila posti letto in Italia ed è presente in 12 città (oltre che in Spagna, con una struttura a Pamplona).

A Padova sono previsti 200 posti letto a canoni calmierati. Si tratta di una struttura sostenibile, in classe B, dotata di pannelli fotovoltaici e pompe di calore. Utilizza, inoltre, dei sistemi di controllo “build management” in grado di ottimizzare la gestione del risparmio energetico.

L’iniziativa, del valore di circa 13 milioni di euro, è stata realizzata grazie alle risorse rese disponibili da Cdp Investimenti Sgr attraverso il Fondo Fia e dal Fondo Aristotele (interamente sottoscritto da Inps), quotisti rispettivamente al 60% ed al 40% del Fondo Erasmo, gestito da Fabrica Immobiliare Sgr, primario asset manager immobiliare.