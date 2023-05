Studente 16enne ferisce professoressa in una scuola superiore ad Abbiategrasso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno studente sedicenne di un istituto di secondo grado ha aggredito una professoressa di 51 anni, questa mattina, ad Abbiategrasso (Milano). La donna ha riportato lesioni da taglio all’avambraccio e una lieve ferita alla testa e non sarebbe in condizioni gravi; è attualmente ricoverata all’ospedale di Legnano. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri: sembra che abbia anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire dalla classe. Anche lo studente ha riportato alcune lesioni, ed è stato portato all’ospedale San Carlo di Milano. Il fatto è avvenuto all’Iis Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi ad Abbiategrasso, comune a ovest del capoluogo lombardo.

Compagno del 16enne: «Colpiva senza emozioni»

«Ho sentito urlare tutti, mi sono girato e ho visto che brandiva un pugnale, cominciando a colpire la prof da dietro, alla spalla, al braccio, senza urlare, senza dire niente, non era agitato, sembrava non avere emozioni». A raccontarlo, appena fuori dalla scuola, è un compagno di classe del 16enne che stamani ha ferito la sua professoressa durante una lezione, ad Abbiategrasso (Milano). «Poi ho visto che alzava una pistola, mentre la prof veniva accompagnata fuori dalla stanza, e sono scappato immediatamente insieme a tutti gli altri».

Valditara: «Ad Abbiategrasso per lanciare messaggio, Stato vicino a docenti»

«Voglio andare ad Abbiategrasso per esprimere la mia solidarietà alla docente aggredita e anche per lanciare il segnale che lo Stato, il ministro dell’Istruzione e il Governo più in generale sono vicini a tutti gli insegnanti e a tutto il personale della scuola, a maggior ragione quando questi nell’adempimento delle loro funzioni vengono aggrediti». Lo ha detto il ministro Giuseppe Valditara, oggi a margine dell’evento ’Pact for Innovation’ al Mind di Milano.

Il ministro, lasciando il convegno, ha spiegato di essere diretto proprio ad Abbiategrasso, in seguito all’accoltellamento. «È’ un fatto molto grave - ha ribadito - Devo dire che io ricevo settimanalmente dei report abbastanza inquietanti su questo fenomeno, cioè docenti che vengono aggrediti», ha sottolineato. «Abbiamo già interessato l’avvocatura dello Stato in diversi casi, per mettere a disposizione la difesa legale. Valutiamo anche l’episodio di oggi. Ma certamente negli episodi gravi - ha precisato - lo Stato dovrà chiedere direttamente anche il risarcimento del danno di immagine affiancandosi all’azione del docente, quindi costituendosi come parte civile nel processo».

«Io non riesco a immaginare come un insegnante possa essere aggredito in una classe - ha proseguito il ministro - Questo testimonia un problema sociale rilevante. Ed è in parte anche conseguenza di quello che è successo negli anni passati con il Covid. La didattica a distanza ha rotto quelle relazioni umane. La scuola è una grande comunità educante, il rapporto di personalizzazione è decisivo».