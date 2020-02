Studente dell’università di Bologna arrestato in Egitto, Amnesty teme un nuovo «caso Regeni» Il «rumore» sulla vicenda, spiega il portavoce dell'associazione, «è una deterrenza per chi pensa che nessuno nel mondo sappia cosa succede e che quindi crede di poterlo trattare come gli pare, come accaduto con Giulio»

Patrick George Zaky, attivista per i diritti delle persone Lgbt e ricercatore egiziano di 27 anni, iscritto al primo anno di un master dell'Università di Bologna, è stato arrestato all'aeroporto del Cairo nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio. A darne notizia è Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia preoccupato per la sorte del giovane - appena rientrato in patria per una visita alla famiglia che si trova a Mansoura - che potrebbe ricalcare quella di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.

Ecrf: Zacky accusato di istigazione a proteste

L'accusa, per l'attivista egiziano, sarebbe quella di «istigazione al rovesciamento del regime al potere» oltre che di «diffusione di notizie false, incitazione a proteste, tentativo di rovesciare il regime, uso dei social media per danneggiare la sicurezza nazionale» e «propaganda per i gruppi terroristici e uso della violenza». In un post che conferma l'arresto pubblicato su Facebook la Ong Egyptian Commission for Rights and Freedoms (Ecrf, per cui lavorano anche due avvocati corrispondenti legali della famiglia Regeni), si legge che Zaky è in stato di detenzione di 15 giorni.L'inchiesta, condotta dalla Procura di Mansoura sud, nel delta del Nilo, sarebbe partita il 23 settembre 2019. Secondo fonti della Farnesina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio segue con attenzione gli sviluppi della vicenda attraverso l'ambasciata italiana al Cairo.

Amnesty International: evitare un nuovo "caso Regeni"

Il «rumore» per l'allarme lanciato da AI, spiega Noury, «è una deterrenza per chi pensa che nessuno nel mondo sappia cosa succede e che quindi crede di poterlo trattare come gli pare, come accaduto con Giulio». Patrick George Zaky, conferma l'esponente di Amnesty, si trova al momento in stato di arresto a Mansoura, sua città natale per un mandato di cattura emesso nel 2019 «su cui non sappiamo cosa c'è scritto». La notizia è arrivata ad Amnesty tramite una rete di attivisti egiziani e italiani.

Il timore di torture durante la detenzione

«Autorità giudiziarie egiziane hanno confermato l'arresto», spiega Noury, ma «c'è un periodo di diverse ore di cui di lui non si è saputo nulla». L'arrivo dello studente al Cairo «è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì», poi «è giunta la notizia della formalizzazione dell'arresto». «Ci aspettiamo un susseguirsi di ordini di detenzione di 15 giorni, rinnovabili più volte, e naturalmente in questa situazione di detenzione prolungata, con la scusa di condurre indagini, il rischio è che le condizioni detentive siano equiparabili a tortura, se non la tortura stessa», conclude Noury, che preannuncia la presentazione di interrrogazioni sulla vicenda da parte di vari parlamentari italiani.

Politici mobilitati

Tra i primi a mobilitarsi via twitter - c'è la capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera, Lia Quartapella: «Patrick George è uno studente di una università italiana. Presenterò una interrogazione per chiedere se il governo italiano ha chiesto informazioni sulle ragioni dell'arresto e se ha protestato». «Dopo la denuncia di Amnesty il governo italiano e le autorità accademiche dell'ateneo bolognese intervengano con decisione nei confronti del governo egiziano per l'arresto del giovane egiziano studente dell'università di Bologna. Arresto avvenuto sicuramente per il suo impegno a difesa dei diritti umani», attacca Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra Italiana-Leu.