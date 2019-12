Studenti cinesi bravissimi, ma a quale prezzo?

Se l'Italia, che per Scienze e Lettura ha esiti inferiori non solo alle 4 province cinesi, ma anche alla media Ocse, avesse selezionato solo Trento e Bolzano per partecipare ai test, avrebbe avuto esiti superiori alla media Ocse in tutte e 3 le abilità, visti i piazzamenti delle due province fra i primi 9 per Matematica e fra i primi 21 per Lettura e Scienze.

Un motivo di orgoglio nazionale, che però non può far distogliere lo sguardo dall'annosa questione dei divari nella Penisola, e non può servire da alibi per ignorare la bassa media dei ranking italiani, giustificando o addirittura perpetuando azioni ministeriali e governative nel complesso palesemente inefficaci, spesso incongrue, altrettanto spesso miopi, rispetto a un effettivo rinnovamento della scuola secondaria.

Per introdurre l'alternanza scuola-lavoro, che aveva modelli egregi in Svizzera e in Germania, nella prassi non si è prodotto nemmeno una brutta copia di quelle buone pratiche e si è indotto perlopiù un caos vessatorio invece che una grande opportunità di saldare mondo della scuola e mondo del lavoro. Ora, allo stesso modo, senza andare tanto lontano basterebbe cercare di capire un po' come fa l'Estonia a piazzarsi al 5° posto in lettura, all'8° in matematica, e al 4° in Scienze. E agire con competenza.

In tutto ciò, non si può tuttavia non chiedersi anche se gli esiti asiatici di questi test Pisa siano davvero sfavillanti a tutto tondo.

E la risposta pare essere no, se si prende in considerazione il benessere psicofisico degli studenti.

Nelle sue indagini l'Ocse affronta anche questo aspetto ma, orientandosi a essere in primis un fornitore di dati per governanti e legislatori, tralascia di entrare nel merito di un problema specifico che l'Organizzazione mondiale della sanità vede come fenomeno globale e che sta occupando fortemente in particolare proprio gli Stati asiatici più performanti: i suicidi fra adolescenti.