Studenti delle scuole superiori a confronto con donne di talento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’esempio come chiave da cui partire per immaginare il proprio futuro. Un futuro in cui le ragazze e i ragazzi possano sentirsi liberi di essere e diventare tutto ciò che desiderano davvero. È per questo che al Summit Women at the Top, organizzato da Il Sole 24 Ore al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il prossimo 30 Novembre, parteciperanno anche gli istituti superiori di Milano e dintorni. L’evento, che si svolgerà nel corso della mattinata, sarà per le studentesse e gli studenti l’occasione di ascoltare le testimonianze di imprenditrici, sportive, esponenti del mondo della ricerca, della cultura e dell’associazionismo che si sono distinte facendosi strada nel loro settore, diventando un modello e quindi fonte di ispirazione per le altre donne e soprattutto per le giovani generazioni.

Ad avvicendarsi sul palco saranno figure femminili di successo che con la propria storia e la propria esperienza hanno saputo tracciare strade nuove e mostrare prospettive fino a quel momento sconosciute, disegnando così un nuovo modello di società e di futuro a cui potersi ispirare.

Loading...

È il caso, per esempio, di Amalia Ercoli Finzi che interverrà nel panel dal titolo Professione scienziata. Prima donna laureata in ingegneria aeronautica quando le ragazze iscritte al Politecnico di Milano si contavano sulle dita di una mano, Ercoli Finzi ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni spaziali della storia. Professoressa onoraria al politecnico di Milano è stata ed è consulente delle principali agenzie spaziali internazionali.

La libertà della cultura è invece il titolo del panel in cui interverrà l’ex magistrata Livia Pomodoro. Il suo nome ha segnato la storia del diritto familiare e dei minori nel nostro Paese e ha tracciato nuove prospettive per le donne che aspiravano a una carriera nella magistratura. Oltre ad essere stata presidente del Tribunale per i minorenni di Milano è anche stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Tribunale di Milano. È stata inoltre presidente della Commissione ministeriale che ha redatto il nuovo codice di procedura penale minorile.

Un mondo a cui i giovani e le giovani guardano con interesse ma in cui gli esempi femminili stanno iniziando a crescere solo negli ultimi anni è infine quello dello sport. Per raccontare una storia diversa fatta di successi e di donne che raggiungono la vetta delle più importanti discipline sportive interverranno Flavia Pennetta e Federica Cesarini. La prima è una delle tenniste più vincenti nella storia italiana: è infatti l’unica azzurra ad essersi aggiudicata lo US Open. Con lei sul palco anche Federica Cesarini, campionessa olimpica di canottaggio Federica Cesarini Campionessa olimpica di canottaggio e Top Athlete della Luiss Guido Carli. Dopo aver vinto Mondiali, Europei e Coppa del Mondo, Cesarini ha toccato l’apice alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 conquistando la medaglia d’oro.