Studi, da avvocati a gestori delle risorse umane: vince il pacchetto «tutto incluso» Legali, consulenti del lavoro e commercialisti uniscono le forze anche negli studi multidisciplinari per gestire funzioni in outsourcing di Elena Pasquini e Valeria Uva

(Illustrazione di Umberto Grati)

L’assottigliarsi dei confini tra consulenza pura e operatività cambia l’offerta nel mercato dei servizi professionali. A cominciare dagli studi legali, che si aprono alla multidisciplinarietà. E offrono alle aziende pacchetti all inclusive: non solo consulenza legale e contrattualistica, ma anche fiscale e, perché no, l’intera gestione delle risorse umane. Destinatarie soprattutto le Pmi, ansiose di liberarsi di funzioni e costi interni, concentrando servizi e risposte in un unico interlocutore. E così ad esempio negli ultimi mesi Arlati Ghislandi ha ottenuto in outsorcing la gestione delle risorse umane di Pernigotti, mentre una nuova realtà, Lexout, si propone con servizi di consulenza a 360 gradi non solo nel legale, ma anche ad esempio per la sicurezza lavoro.

È una delle novità post Covid: l’offerta migliore è “full service”, cioè in grado di seguire tutto il processo con veri e propri “pacchetti” di funzioni in outsourcing: gestione risorse umane, appunto, ma anche consulenza strategica, sicurezza, sostenibilità, full compliance. Meglio se tempi e costi vengono compressi grazie all’automazione di attività routinarie o a basso grado di specializzazione.

Gli ultimi casi

La specializzazione è uno dei driver, come dimostra la partnership tra lo studio legale SZA e i commercialisti della società FSI per la consulenza nella crisi d’impresa. Nel team, che vede in prima linea Giuseppe Di Masi e Stefano Bombelli per SZA e Luca Barzaghi e Fabio Mascherini lato FSI, anche manager e revisori dei conti remunerati in proporzione alle attività nei singoli progetti. Anche lo studio giuslavorista Lablaw ha stretto un’allenza per il Triveneto con Ceccato Tormen & Partners, a realtà specializzata in consulenza Hr.

La soluzione per la domanda del mercato? «Strutture dinamiche in grado di rispondere a un mondo in rapida trasformazione - spiega Francesco Bruno, avvocato e coordinatore dell’Advisory Board di Lexout, società di outsourcing legale -. Gare, servizi sempre nuovi e interdisciplinari con una fortissima spinta del digital e del legal tech richiedono competenze interspecialistiche e iperspecializzate oltre a una perfetta conoscenza delle dinamiche nel settore di riferimento del cliente»..

«Il processo di servizio in outsourcing è così affine al supporto legale che è quasi impossibile capire quando finisce l’attività di consulenza e inizia l’assistenza amministrativa o la gestione operativa» chiarisce Massimiliano Arlati, managing partner di Arlati Ghislandi, studio da tempo impegnato in attività di outsourcing in campo Hr. L’approccio, rovesciato rispetto alla consulenza, include la responsabilità di gestione operativa: «Si deve entrare in un’ottica di servizio continuo e continuato e non più di progetto, con tempi e metodi», conclude Arlati.