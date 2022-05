Studi, il Covid non taglia i redditi, ma perdono avvocati e tecnici

Ascolta la versione audio dell'articolo

A soffrire di più le conseguenze del Covid sono stati gli avvocati, i professionisti che più hanno perso reddito nel 2020, mentre all’estremo opposto l’anno della pandemia e del lockdown è stato molto positivo per i veterinari che hanno visto incrementarsi i propri guadagni, da un anno all’altro, del 10 per cento. È in questi due estremi la fotografia dell’impatto del Covid sui liberi professionisti.

Ad elaborare i dati di confronto per il Sole 24 Ore è il Centro studi dell’associazione delle Casse professionali, Adepp, sulla base delle dichiarazioni trasmesse nel 2021, relative ai redditi 2020. Un’analisi che non contempla notai, farmacisti ed agenti di commercio: le rispettive Casse non conoscono i redditi perché la contribuzione avviene su altri parametri.

Nel complesso l’impatto della pandemia sui professionisti ordinistici non è stato così devastante come le previsioni potevano far sembrare: solo otto categorie su 20 fanno registrare il segno meno. Anzi, dal 2019 al 2020, il reddito medio complessivo è persino leggermente salito da 32.109 a 32.463 euro.

Un risultato cui potrebbero, almeno in parte, aver contribuito anche i sostegni extra delle Casse stesse e del Governo. Così come non è escluso qualche incasso relativo ad attività 2019 perché per i professionisti vige il principio di cassa.

In flessione

Certo scomponendo per categorie il discorso è diverso. Insieme agli avvocati, ha sofferto tutto il fronte delle professioni tecniche. Architetti e ingegneri sono arretrati da 28.381 a 27.425 (3,4%), i geometri del 3,8 per cento.