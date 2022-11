Studi legali, dai cacciatori di teste anche per cercare i più giovani

Anche se sullo sfondo rimangono inalterate le consuete ricerche per i profili più senior (un aspetto fisiologico dato il turn over del settore), sembra delinearsi una sorta di battaglia per accaparrarsi e anche per trattenere i giovani talenti. È cambiato il modo di concepire la professione e le law firm si trovano per la prima volta chiamate a soddisfare richieste relative allo smart working e a una più generale attenzione al work life balance. «Intendiamoci, la capacità attrattiva degli studi più blasonati resta - commenta Tania Nebbia dal suo osservatorio di head hunter per la società di consulenza in human capital, Chaberton Partners -, ma ora il turn over è aumentato in maniera esponenziale tra i giovani che sono capaci appena dopo sei mesi di cercare qualcosa di nuovo se non si trovano bene. Gli studi faticano a identificare giovani motivati e spesso accettano candidati che magari arrivano dopo aver già cambiato un altro studio in maniera repentina».

Il problema non è solo trovare i giusti candidati, ma anche riuscire a trattenerli. Sembra che sia diventato un mondo frenetico con un mercato molto acceso e un senso di urgenza nelle ricerche dettato dall’impatto delle nuove generazioni. Ma non è detto che il trend prosegua. «Non credo che questa frenesia possa continuare nel 2023 - conclude Nebbia -. Siamo già in fase calante e si riesce a lavorare con più criterio. Resta però un cambiamento culturale profondo e per i candidati non è più accettabile rispondere a certe sollecitazioni. Prevedo quindi un assestamento, con le nuove generazioni che stanno entrando nel mondo del lavoro con una mentalità molto diversa».

Le sirene delle aziende

A complicare la situazione per gli studi legali è il rilancio, da parte di enti, istituti di credito e realtà aziendali, del dipartimento legale interno. Come conferma Marina Verderajme, presidente di Gidp, associazione che aggrega 4.500 Hr manager e Hr director: «La pandemia ha fatto da acceleratore innescando un circolo virtuoso: le aziende hanno riattivato l’interesse per giovani laureati in materie legali e questi ultimi sono a loro volta motivati a valutare con più favore le organizzazioni aziendali».

Le aziende hanno cominciato a ricercare personale con competenze giuridiche spinte dalla necessità di rivedere tutta l’organizzazione interna, con nuove policy dopo il Covid, senza contare l’ambito del Gdpr e della tutela della privacy, della flessibilità e della nuova organizzazione del lavoro. «Non si tratta di fare a meno dei consulenti esterni - aggiunge - quanto di avere al proprio interno chi può rapidamente raccogliere le informazioni». Gli studi, quindi, devono competere non solo tra di loro per intercettare i giovani talenti, ma anche con questa nuova realtà che per orari, possibilità di carriera, ma anche miglior bilanciamento vita/lavoro risulta spesso più attrattiva.