Studi legali dell’anno 2020: ecco la mappa delle migliori realtà di consulenza d’affari Tutti i nomi delle migliori realtà della consulenza d’affari suddivisi per settore di competenza e provenienza territoriale di Valeria Uva

(13705)

Tutti i nomi delle migliori realtà della consulenza d’affari suddivisi per settore di competenza e provenienza territoriale

2' di lettura

Oltre 20mila segnalazioni , 725 riconoscimenti complessivi destinati a 337 studi legali di eccellenza. Sono questi i numeri dell’indagine sugli “Studi legali dell’anno 2020”, realizzata dalla società di ricerche Statista per il Sole 24 ore, in collaborazione con il settimanale Guida al Diritto.

Giunta alla sua seconda edizione, l’indagine quest’anno si è ulteriormente ampliata: cresciute di oltre il 20% rispetto al 2019 le realtà segnalate, più ampio il perimetro con 14 settori di competenza e cinque macro regioni (oltre a Nord, Centro, Sud e isole, anche Milano e Roma). Sul Sole 24 Ore in edicola il 18 maggio o in formato digitale, un dossier di 16 pagine dedicato alla nuova indagine.

Il perimetro

La metodologia utilizzata dalla società di ricerche di mercato tedesca, Statista, è quella delle segnalazioni “tra pari” (peer to peer) di avvocati, giuristi di impresa e clienti chiamati a indicare le realtà migliori, escluso ovviamente quelle di appartenenza. Al primo posto come “densità” di segnalazioni - oltre 40 - i settori che sono centrali per il fatturato del mercato legale: il corporate, le operazioni straordinarie (M&A e restructuring) e la finanza.

Più attenzione quest’anno alla consulenza in settori legati alle tecnologie, come la cibersecurity, il lifescience e healthcare o la proprietà intellettuale. Presenti poi tutte le aree che meno hanno risentito del lockdown da coronavirus, quali il lavoro e la privacy. Anche se solo a fine anno, passata l’emergenza, il mercato legale potrà fare i conti complessivi con l’impatto della crisi economica su clienti e attività.

L’elenco navigabile

“Studi legali dell’anno 2020” fornisce una mappa degli studi più attivi e dinamici sia nel contenzioso che nella consulenza d’affari, nazionali e internazionali, operanti sul nostro territorio, interattiva e navigabile. Basta cliccare sul nome dello studio per scoprire in quale practice si è distinto o per quale sede, centrale o periferica, ha ottenuto il riconoscimento. L’elenco consente anche una navigazione per materia o territoriale.