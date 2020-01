Studi legali di eccellenza: indicazioni entro venerdì 17 gennaio

Conto alla rovescia per partecipare alla seconda edizione dell’indagine «Gli studi legali dell’anno», organizzata dal Sole 24 Ore (in collaborazione con Guida al Diritto e Statista, società tedesca esperta nella raccolta ed elaborazione di dati) e aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai loro clienti: venerdì prossimo scade il termine per inviare le segnalazioni di studi ritenuti di eccellenza sia in una singola practice che sul territorio.

Sono segnalabili tutti gli studi legali. Gli elenchi degli studi con il maggior numero di segnalazioni saranno pubblicati a maggio 2020 in un Rapporto del Sole 24 Ore. Confermata anche la possibilità di indicare uno studio in base alla sua collocazione geografica.

L’indagine si muove su più fronti. Il primo è quello del pool di studi legali selezionati da Statista attraverso i propri database e che hanno ricevuto direttamente l’invito a partecipare compilando il questionario disponibile attraverso il link fornito via mail da Statista.

Avvocati e giuristi d’impresa che non hanno ricevuto il link possono, comunque, ancora partecipare all’iniziativa accedendo online al form di registrazione rintracciabile all’indirizzo: https://survey.statista-research.com/366446?lang=it.

Inserendo i propri dati, si riceverà il link personalizzato via mail da Statista. La partecipazione è volontaria e gratuita e Statista tratterà i dati in forma anonima. Per ciascun settore o area geografica si possono indicare uno o più studi (escluso il proprio).