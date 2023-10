Studi legali di eccellenza, al via l’indagine 2024 del Sole 24 Ore-Statista

La struttura dell’indagine

Sono 15 i settori oggetto di indagine, che riflettono altrettante specializzazioni all’interno della consulenza legale, d’affari e non.

Ecco l’elenco completo delle aree per le quali si possono segnalare gli studi legali: ambientale energia e infrastrutture; amministrativo e appalti; bancario e finanziario; contenzioso e arbitrato; corporate; famiglia e successioni; lavoro e welfare; life science e health care; M&A e restructuring; penale; privacy e cybersecurity; proprietà e real estate; proprietà intellettuale e Tmt; assicurazioni e risarcimento danni; tributario. C’è la possibilità di indicare uno studio anche in base alla sua collocazione geografica, con un focus particolare per le sedi di Roma e Milano.

Come segnalare gli studi

L’indagine si muove su più fronti. Il primo è quello rappresentato da una serie di professionisti del settore che Statista ha selezionato attraverso i propri database o che sono stati già indicati nelle precedenti edizioni e ai quali la società invierà direttamente l’invito a partecipare, compilando il questionario.

L’invito a partecipare può essere ricevuto anche compilando un breve modulo, attivo dal 18 ottobre. Allo stesso indirizzo è inoltre possibile segnalare il proprio studio legale per essere aggiunti nella lista di autocompilazione che utilizzeranno i partecipanti. L’invio del questionario non implica l’essere inclusi nella lista finale degli studi legali dell’anno. La partecipazione è volontaria e gratuita e Statista tratterà i dati in forma totalmente anonima.

La ricerca è inoltre aperta ai clienti che hanno avuto esperienza con legali per pratiche private o relative alla propria azienda.