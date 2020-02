Studi legali travolti dal coronavirus: avvocati in smart working (e in taxi) Boom di richieste di consulenza legale per le conseguenze del virus: gli avvocati d’affari tutti in smart working (o con il buono taxi) di Valeria Uva

Smart working “ liberalizzato” per avvocati e segretarie, stop alle trasferte, buoni taxi ai dipendenti per evitare gli spostamenti con i mezzi pubblici. Ma anche linee telefoniche “roventi” con tanti clienti da rassicurare e problematiche mai affrontate finora. La prima giornata di lavoro degli studi legali milanesi al tempo del coronavirus è passata così, con tanto Skype e zero riunioni in presenza in uffici, di fatto, semi vuoti.

Il tam tam è partito già dalla domenica, subito dopo il varo delle ordinanze regionali.«Con i soci ci siamo coordinati nel week end - spiega Angelo Bonissoni managing partner dello studio Cba, diverse sedi tra cui tre nelle “zone rosse” di Milano, Venezia e Padova - e abbiamo deciso di chiudere al pubblico gli uffici in Lombardia e Veneto». Per il personale l’indicazione è di lavorare da casa. «Sono circa 150 le persone coinvolte» aggiunge . In vista di un numero straordinario di accessi alla rete, la prima iniziativa è stata quella di rafforzare il livello di sicurezza sulla rete. Alcuni incontri sono stati spostati verso uffici al di fuori delle zone più calde: da Milano a Lugano, ad esempio.

Lo smart working

Per le migliaia di professionisti che affollano la piazza d’affari milanese il lavoro “online” è già una costante: i contatti con la rete di uffici internazionali, con clienti all’estero viaggiano già tutti in videoconferenza. «L’unica diversità è che da oggi la videoconferenza la applichiamo anche per parlarne con il collega che normalmente si trova al piano di sopra» rileva Simonetta La Grutta, partner dello studio di consulenza Grant Thornton responsabile del dipartimento People Hub.

In tanti hanno cominciato già dalle prime avvisaglie di venerdi a programmare lo smart working, chi su base volontaria, chi di fatto per tutti senza eccezioni. Seguendo i consigli delle autorità sanitarie e le ordinanze regionali. Chiomenti ha scelto un approccio prudente «applicando tutte le misure suggerite dalle autorità competenti in ambito sanitario». Uffici aperti, ma il personale è «incoraggiato a svolgere lo smart working». Analoga decisione per Hogan Lovells: «Lo studio rimane aperto - assicura il country managing partner, Luca Picone - e i servizi essenziali di reception e assistenza in loco per riunioni e ricevimento clienti sono garantiti; d’altra parte, a tutti i professionisti e dipendenti è stata concessa la facoltà di lavorare da casa, avendo lo studio assicurato strumenti It e telecom per un efficiente lavoro da remoto”. C’è anche chi ha affidato la scelta ai collaboratori, soprattutto sulla base dei tragitti casa-studio. «Per tutta la settimana tutti potranno scegliere se lavorare da remoto oppure raggiungere lo studio, ma scoraggiando l’uso dei mezzi pubblici» conferma Giangiacomo Rocco di Torrepadula, partner Lca. Via libera in questo caso al rimborso dei costi, sia del taxi che del parcheggio. Buoni taxi disponibili anche da Chiomenti. Grant Thornton ha scelto per tutti lo smart working per l’intera settimana, dando a ognuno la possibilità di recarsi in sede (in orari stabiliti e con ingressi contingentati) per ritirare il Pc e i documenti necessari.