Studi professionali, sotto i 5 dipendenti si chiudono anche le pendenze di maggio

Anche per sistemare i contributi dovuti sulla mensilità di maggio 2021, l’ultimo appello per gli studi professionali più piccoli (da 3 fino a 5 dipendenti) è la denuncia individuale Uniemens di luglio da presentare entro il 31 agosto, con pagamento sempre entro il 20 agosto. Infatti, l’Inps - con il messaggio 2265 di giugno scorso - è intervenuto modificando quanto previsto in precedenza dalla circolare 77/2021 in merito alla contribuzione dovuta al fondo bilaterale: in sostanza, nel caso in cui non siano riusciti ad assolvere l’obbligo contributivo (contribuzione ordinaria pari allo 0,45%) relativo alla mensilità di maggio 2021, è stata data agli studi la possibilità di inserire l’importo dovuto sulla denuncia di competenza di giugno oppure su quella di luglio 2021, utilizzando il codice M179 istituito per il versamento della contribuzione arretrata.

Occorre però prestare attenzione perché, al fine di consentire alle procedure Inps il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, entro il 30 giugno scorso le aziende interessate avrebbero dovuto fare richiesta alla sede Inps competente, tramite il cassetto previdenziale, di eliminare il codice di autorizzazione “0S” o “6G” per la sola mensilità di maggio 2021.

I codici aziendali

Per meglio comprendere l’individuazione della fascia di appartenenza dei datori di lavoro in questione, bisogna entrare nel dettaglio della codifica aziendale, differenziata, appunto, in base al requisito occupazionale.

In primo luogo, l’attribuzione da parte dell’Inps del codice “0S”, che assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, è stata effettuata in automatico a cura della direzione generale dell’Istituto, a prescindere dal requisito dimensionale.

Siccome dalla data di decorrenza del fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 3 dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice in parola, il controllo del requisito occupazionale medesimo è avvenuto da parte dell’Istituto.