Studi professionali in vendita: niente giovani e comprano solo i 50enni

Certo a frenare i giovani è, naturalmente, la mancanza di capitali propri. «In realtà, per un giovane che vuole mettersi in proprio sarebbe paradossalmente più conveniente rilevare una realtà già avviata piuttosto che partire da zero» commenta Corrado Mandirola, amministratore delegato di MpO. Secondo stime dei giovani commercialisti di Ungdcec, un nuovo studio prevede spese fisse per almeno 50mila euro l’anno a fronte di ricavi incerti. «Mentre realtà già avviate si possono trovare anche intorno ai 150mila euro - prosegue - che non occorre versare tutti subito». In genere, nei contratti i pagamenti sono dilazionati: dopo la fee iniziale, il resto si versa nel tempo, anche con i flussi di cassa. Piuttosto usuale nei patti anche una clausola di revisione del prezzo pattuito se nel tempo lo studio non genera il fatturato atteso. Ma le valutazioni da fare non sono solo economiche. «L’acquisizione avviene attraverso modelli contrattuali predefiniti che facilitano i più giovani, i quali , tra l’altro, acquisterebbero così un pacchetto clienti già fidelizzato - aggiunge Alessandro Siess, cofondatore della società - inoltre di solito il cedente resta per diverso tempo, trasferendo conoscenze e competenze accumulate».

Le operazioni più diffuse

A prevalere, con un gran numero di M&A, sono piuttosto i cosiddetti “aggregatori seriali”: professionisti a metà carriera (è loro un’operazione su due). Hanno uno spiccato senso dell’autoimprenditorialità e, dopo il successo della prima, sperimentale, operazione sono sempre a caccia di studi. La formula vincente è quella di una incorporazione dello studio acquisito. Spiega Mandirola: «L’offerta degli aggregatori al cedente suona più o meno così: “Siamo interessati al tuo studio, ma soprattutto siamo interessati a te ed alla tua professionalità; quindi l’unica condizione è che tu rimanga nel gruppo, come socio o collaboratore, lo decidiamo insieme». Il cedente viene sgravato di tutti gli oneri amministrativi (dalla gestione del personale, al controllo di gestione) e può tornare a fare il consulente puro. Dal punto di vista organizzativo, non ci sono modelli prevalenti: il 40% delle operazioni di M&A è in forma individuale, il 60% in forma associata/societaria, con una prevalenza di società di capitali (34%) e di Stp o studi associati (23 per cento).

Il profilo di chi vende

La cessione dello studio è soprattutto una exit strategy per professionisti maturi. Oltre il 60% dei cedenti nel campione MpO ha dai 60 anni e oltre e per 2 studi su 3 la ragione della cessione è da ricercarsi nel pensionamento del titolare.

La vendita costituisce la soluzione prevalente al problema del passaggio generazionale, anche se non è da intendersi come un abbandono totale e repentino della professione e dello studio. Si tratta, appunto, di una graduale uscita. L’83% di chi vende ha intenzione di proseguire la collaborazione dopo la cessione. C’è poi un’ultima fetta, pari al 30% del data base, di professionisti più giovani, tra i 40 ed i 50 anni. Per alcuni di loro la cessione ha motivazioni personali (trasferimento, inizio di altra attività) ma per la maggior parte, più che di cessioni si tratta di aggregazioni: non si ricerca un successore, ma una struttura più grande, per crescere. «Sono le operazioni più complesse - commenta Siess - soprattutto per delineare la nuova governance».

I profili più diffusi tra gli acquirenti

L’AGGREGATORE SERIALE

Caratteristiche

È la figura più diffusa, in genere tra i 40 e i 56 anni. Professionista-imprenditore si aggrega per crescere, fornire un servizio multidisciplinare , con logiche aziendali. Propone una aggregazione sia del professionista cedente sia della sua struttura operativa senza soverchiare. Dopo un primo esperimento, persegue con determinazione l’espansione

Modello di business

Incorpora lo studio a condizione che il cedente resti. Centralizza la parte amministrativa e di gestione del personale. Al cedente offre un ruolo di alta consulenza e specializzazione (ad esempio responsabile di studio, specialist per tutto il gruppo in determinate aree, sviluppo e relazioni con la clientela)

Capitali

Paga con acconto e saldo dilazionato. E con modalità varie: una parte in denaro e una parte in partecipazioni etc.;. Parte con capitali propri e man mano si affida sempre al sistema bancario