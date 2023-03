Studiare all’estero: la Guida completa per scegliere il Paese giusto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partire al quarto anno di scuola superiore con la valigia piena di sogni e la voglia di scoprire mete lontane, dagli Stati Uniti al Giappone, dal Nord Europa fino al Sudafrica.

Partire all’università da studente o dopo la laurea, per arricchire il proprio bagaglio di esperienze nuove.

Per i ragazzi italiani è ora di ricominciare a viaggiare, dopo il freno a mano tirato degli anni della pandemia.

Se c’è una tendenza che né il Covid-19 prima né la guerra poi hanno invertito è il valore aggiunto che un’esperienza all'estero durante gli studi può dare al curriculum di uno studente o una studentessa. Specialmente quando arriva il momento di spenderlo sul mercato del lavoro.

A ricordarcelo sono gli ultimi dati di AlmaLaurea: chi ha svolto un periodo di studio all'estero riconosciuto dal proprio corso di laurea ha il 15,4% in più di probabilità di essere occupato rispetto a chi non ha mai svolto un soggiorno fuori dall'Italia. Partire ha anche più valore che svolgere un tirocinio. Il ritorno in termini occupazionali di quest'ultima esperienza si ferma a +7,6 per cento.