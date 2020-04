Studiare è un gioco da ragazzi Il metodo rivoluzionario per studiare in modo efficace e veloce di Matteo Salvo. Un manuale che insegna ad apprendere e a fare i compiti in maniera efficace e veloce

2' di lettura

Il tema dell'apprendimento scolastico è da sempre molto sentito da ragazzi e genitori, e in questo periodo di incertezze dovute anche alla situazione straordinaria di lockdown dovuto all'emergenza coronavirus, studiare senza avere il confronto diretto in classe e con gli insegnanti e sapere di dover sostenere comunque gli esami alle porte genera ansia ulteriore.

Quante volte i ragazzi si bloccano di fronte alla mole di compiti a casa o cercano invano di imparare la lezione sprecando tempo e fatica, con evidente frustrazione anche dei genitori, incapaci di aiutarli nel modo giusto?

Dopo i best seller Il segreto di una memoria prodigiosa e Impara l'inglese in un mese, Matteo Salvo - primo italiano al mondo ad aver conseguito il titolo di International Master of memory ai Campionati mondiali di memoria 2013 e maggiore esperto di apprendimento veloce in Italia - torna con un libro rivoluzionario che applica le tecniche di memorizzazione e di apprendimento rapido a un metodo di studio su misura per i ragazzi, rendendo più semplice anche l'esecuzione dei compiti a casa.

Studiare è un gioco da ragazzi è un manuale che insegna ad apprendere e a fare i compiti in maniera efficace e veloce, ed è suddiviso in due parti: la prima è dedicata alla spiegazione delle tecniche di apprendimento, tra Mappe Mentali®, metodologie di studio e alcune strategie di comunicazione per rendere i figli più sicuri ed efficaci nell'esposizione, mentre la seconda mostra l'applicazione delle tecniche alle diverse materie.

Per ciascuna disciplina vengono forniti esempi di testi scolastici ed esercizi per mettere in pratica le tecniche, garantendo l'assimilazione a lungo termine dei concetti.