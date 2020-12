Studiare nel più grande campus dell'innovazione d'Europa: a due passi dalla laguna di Venezia c'è H-FARM International School

Qual è la scuola migliore per mio figlio? Una domanda che ogni genitore si pone, almeno una volta nella vita. Oggi la pandemia globale e i lockdown hanno reso evidente come sia fondamentale scegliere un percorso di studi in grado di offrire un'offerta formativa eccellente, sia in termini di contenuti che di servizi e supporti digitali realmente funzionali all'apprendimento e insegnamento, in grado di garantire continuità didattica di qualità anche da remoto. Quando in più si cerca una scuola internazionale, un ambiente nuovo, stimolante e creativo, sembra quasi d'obbligo guardare all'estero, anche se ormai in Italia abbiamo delle international school di primo livello, tra cui l'unica boarding school certificata Apple e IB - International Baccalaureate.



Si tratta di H-FARM International School Treviso, la scuola internazionale di H-FARM, con sede a Ca' Tron (TV), nel campus dell'innovazione più grande d'Europa. Un luogo unico, a pochi km da Venezia e incorniciato dalle Dolomiti, dove gli studenti possono entrare in contatto diretto con professionisti, startupper, manager del digitale. Studiare qui significa avere un punto di vista privilegiato sul futuro e la possibilità di sviluppare il proprio talento e passioni. Grazie ad una didattica internazionale di altissimo livello come quella dell'IB, programma che qui va dall'asilo alla high school, aumentata e potenziata dall'utilizzo del digitale e dall'H-FARM Approach, un approccio unico allo studio e all'insegnamento che dimostra come una scuola nuova sia, oggi, già possibile.



Studiare in un ambiente stimolante e creativo è un fattore decisivo per favorire l'apprendimento: lo sanno bene tutte quelle famiglie che hanno già deciso di iscrivere le loro figlie e figli a H-IS. Un'esperienza di studio e di vita per i ragazzi che hanno così l'occasione di sviluppare competenze relazionali, umane e interdisciplinari che vanno ben oltre la lezione in classe. E di farlo anche utilizzando strutture e servizi di residenzialità all'interno del campus e direttamente connessi con didattica e organizzazione scolastica.





«Ho scelto questa scuola perché è un luogo finalmente il Paese è in grado di offrire un'infrastruttura, intesa come insieme di contenuti e spazi, competitiva e all'altezza delle migliori istituzioni educative europee - spiega Barbara Beltrame, mamma di PierCarlo studente al primo anni di High School e Sveva, ad oggi in MYP3, terza media nella sede di Vicenza - Acquisire metodo, competenze e forma mentis internazionale oggi per uno studente diventa un aspetto chiave per offrirgli il maggior numero di opportunità nella scelta universitaria prima e professionale poi. Tutto questo in Italia, in un ambiente sicuro e immerso nella sensibilità culturale del nostro Paese e in un contesto internazionale».



H-FARM International School rappresenta infatti l'ambiente ideale per favorire lo sviluppo del pensiero critico, aiutando gli studenti a riconoscere i propri obiettivi e pianificare la strada per realizzarli, educandoli alla scelta, alla consapevolezza, alla capacità di cogliere le opportunità di un mondo in continuo e radicale cambiamento. Questo attraverso una didattica dinamica e contemporanea, fatta di lezioni, e soprattutto di attività, laboratori, esperienze condivise e dalla personalizzazione del piano di studi, con sei diverse opzioni “plus” per focalizzarsi sulle materie che più piacciono e interessano. Un metodo che segue l'adaptive learning, senza uniformare gli studenti, ma anzi ma aiutandoli a valorizzare le proprie inclinazioni, focalizzandosi sulle soft skill - la H infatti sta per Human.



Un'esperienza di apprendimento che in H-IS è continuo: il campus offre un servizio di boarding tra i più avanzati e sicuri in Europa. Più di 200 posti letto in strutture nuovissime, domotiche, connesse, aree ristoro e relax dove studiare o trascorrere il tempo libero insieme a compagni provenienti da tutto il mondo; uno sport center attrezzato e campi di gioco dedicati al tennis, calcio, rugby, baseball, paddle, una pista per le bmx, uno skate park e, grazie alla vicinanza con H-FARM, la possibilità di partecipare ad eventi e lecture con i protagonisti dell'innovazione e del digitale in Italia e nel mondo.



H-FARM campus si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 51 ettari, di cui solo il 10% edificato, con un parco a disposizione degli studenti e della comunità; monopattini e biciclette sono gli unici mezzi che possono attraversare le sue stradine nel rispetto dell'ambiente che i bambini imparano fin da piccoli e che vivono andando a scuola ogni giorno in strutture autosufficienti dal punto di vista energetico fino all'85%.



Il network delle scuole internazionali di H-FARM si dirama nel nord-est del Paese: a Ca' Tron, con un'offerta che va dall'asilo alla high school, a Vicenza, dal pre-nido alla high school, e Rosà che accoglie i bimbi dai 5 anni fino alla terza media.



