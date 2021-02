Studio dell'aerodinamica

Per ottenere le migliori prestazioni aerodinamiche possibili, la carrozzeria è un altro elemento unico: sebbene basata sulla nuova Yaris, è un modello a tre anziché a cinque porte, con una linea del tetto più bassa e affusolata. Questo schema è stato progettato appositamente per dirigere il flusso dell'aria sul grande spoiler posteriore dell'auto da rally per generare una maggiore deportanza, che si traduce in una maggiore aderenza del veicolo al suolo.