Studio in affitto rifatto ex novo, no al recupero dell’Iva sui lavori

In ogni caso ove non siano ravvisate condotte antieconomiche, abusive o elusive, il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione deve essere sempre riconosciuto anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività professionale, anche se poi – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi (Corte Cassazione, ordinanza n. 22708/2020, sentenze n. 11533/2018 e n. 11534/2018).

Il perimetro

Il nesso di strumentalità

La prova nel capitolato

Ove, dalla descrizione dei lavori contenuta nel capitolato allegato al contratto di locazione, emerga che gli stessi sono consistititi in una «ristrutturazione completa e radicale dell’immobile» e non piuttosto «in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connesse alla attività professionale del locatario», viene meno il requisito della inerenza della spesa rispetto allo svolgimento della libera professione, necessario ai fini della detrazione Iva

Corte Cassazione, ordinanza n. 14853/2022

Il rischio di elusione

Posto che, ai sensi dell’articolo 1576 del Codice civile, gli oneri di natura straordinaria sono a carico del proprietario dell’immobile, laddove quest’ultimo non sia un soggetto Iva è legittima la presunzione di elusività delle spese di manutenzione straordinaria sostenute al solo scopo di consentire alla parte conduttrice una detrazione Iva di cui il proprietario dell'immobile in quanto non esercente attività di impresa o professionale e, dunque, non soggetto Iva non avrebbe potuto aver diritto

Corte Cassazione, sentenza n. 2939/2006