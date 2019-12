Studio associato libero di scegliere se ricorrere alla tutela Inail

La giurisprudenza

La Corte di Cassazione, nel giudicare la vicenda si è richiamata al proprio orientamento già manifestato con la sentenza 15971 del 2017, legandosi in modo definitivo a quanto esplicitato dalla Corte costituzionale con la pronuncia 25 del 13 gennaio 2016.

La Consulta si era occupata di dirimere la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Brescia in riferimento all’esclusione dell’obbligo assicurativo dei membri di uno studio professionale di infermieri, in conflitto coi principi degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

I giudici costituzionali non avevano rilevato alcuna violazione del principio di eguaglianza, in difetto della condizione (meritevole di copertura assicurativa) di un’attività lavorativa manuale o, anche se intellettuale, qualora questa fosse consistita nella supervisione e nella sovraintendenza in forma subordinata di lavoro. In questo modo veniva smontata la semplicistica lettura della presenza di una “dipendenza funzionale” dei membri dello studio associato, incentrandosi invece sul più generale rispetto delle molteplici forme organizzative dello studio associato e della genetica autonomia dei liberi professionisti.

Prerogativa del legislatore

In questa lettura, dunque, si conferma prerogativa esclusiva del legislatore l’estensione dell’area dei lavoratori autonomi agli obblighi assicurativa antinfortunistica, escludendo un ragionamento analogico, che non tiene peraltro conto della condicio sine qua non - prevista dall’articolo 4 del Dpr 1125 del 1965 - incentrata sull’attività manuale dei soggetti obbligati alla copertura assicurativa.

La recente sentenza della Cassazione ricorda quanto emerso con la decisione del tribunale del lavoro di Parma del 7 marzo 2017, che aveva riguardato uno studio associato di geometri e architetti. Anche in quel caso, la richiesta di obbligo assicurativo dell’Inail si fondava su una deduzione “analogica”secondo cui «a parità di rischio infortunistico deve corrispondere una parità di tutela assicurativa».