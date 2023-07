Studio e divertimento, Lenovo lancia i tablet Tab P12 e Tab M10 5G

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato dei tablet vive di altalene continue. A maggio, IDC ci ricordava come il settore si fosse oramai stabilizzato sui livelli pre-pandemia, ossia molto bassi, in termini di spedizioni. Apple è al primo posto, con i suoi iPad, seguita da Samsung, Huawei e da Lenovo, tra i big quella che aveva perso più punti percentuali in un anno, fatta eccezione per Amazon, che continua a sfornare Kindle Fire pur sapendo che a pochi interessano. Ed ecco allora che proprio Lenovo tenta di risalire la china. Un marchio, quello della cinese, abituato a primeggiare nel settore dei computer e che invece in quello mobile ha sempre fatto difficoltà, nei confronti dei brand più consolidati tra il pubblico. Eppure i nuovissimi Tab P12 e Tab M10 hanno un bel po' da raccontare.

Il primo (da 449 euro) si rivolge agli studenti delle scuole superiori e delle università, con funzioni dedicate allo studio e all'intrattenimento. Dotato di un ampio display 3K da 12,7 pollici per la visione di video e la navigazione sul web, integra un sistema di altoparlanti JBL e di Dolby Atmos, per un’esperienza audio ricca. La durata della batteria permette un utilizzo prolungato sia per lo studio che per le attività di svago. Inoltre, il tablet è compatibile con la nuova Lenovo Tab Pen Plus e la tastiera ispirata ai modelli ThinkPad, per facilitare l'immissione di testo (il pacchetto parte da 589 euro). La tastiera presenta tasti con una corsa di 1,5 mm, una leggera concavità di 0,2 mm e tasti di 19 mm per un’esperienza di digitazione confortevole. Il trackpad integrato e le 16 shortcut funzionali semplificano la navigazione. Per un multitasking di livello superiore, gli utenti possono accedere a quattro app in split screen e a un massimo di cinque finestre fluttuanti. Inoltre, per chi ama leggere molto, è disponibile la modalità di lettura con musica di sottofondo.

L’ampio display può essere diviso per attività in multitasking, per prendere appunti o per visualizzare documenti, mentre la modalità di lettura e la funzionalità “eye care” di attenzione verso gli occhi favoriscono le sessioni di studio più lunghe e intense. Le prestazioni sono assicurate da un processore octa-core e da una RAM fino a 8 GB. Il tutto, potenziato da una batteria oltre che capiente, da 10.200 mAh, che promette fino a 10 ore di riproduzione video e che, nell'uso quotidiano, dovrebbe invece andare avanti per più di un giorno. Il tutto gira su piattaforma Android e sulla pletora di app che si possono installare dal Play Store, videogame compresi. Non manca una fotocamera posteriore da 8 megapixel e, soprattutto, una webcam sullo schermo da 13 megapixel, molto più utile per videochiamate tra famigliari, amici o sessioni di studio in remoto. Si ricarica tramite USB-C, lo standard che l'Unione Europea ha imposto per i produttori di dispositivi tecnologici per i prossimi anni.

Mobilità continua

Dal canto suo, il Tab M10 5G (da 399 euro) strizza l'occhio a chi necessita di un tablet che sia sempre collegato, anche in mobilità. Il 5G alla fine del nome vuol dire che il dispositivo presenta un slot per sim (ma anche no, sfruttando le sim “virtuali” che finalmente si stanno facendo strada anche in Italia) per dedicare un piano alla tavoletta, senza dover essere sempre dipendenti dal tethering con lo smartphone. Il display qui è da 2K in 10,61 pollici, sempre con audio immersivo Dolby Atmos. Vanta la certificazione IP52 per la resistenza ad acqua e polvere e lo chassis ha proprietà antigraffio. Lenovo Tab M10 5G è dotato di una batteria da 7700 mAh che promette fino a 12 ore di riproduzione video, con la ricarica rapida fino a 20W. Il display certificato per la protezione della vista offre un’esperienza di lettura confortevole, riducendo al minimo la luce blu e lo sfarfallio, mentre la modalità di lettura permette di passare facilmente dalla modalità a colori a quella monocromatica. Anche qui c'è la compatibilità con la Lenovo Tab Pen Plus, opzionale, per completare l'esperienza utente. Secondo una recente ricerca di Lenovo, le esigenze degli utenti di tablet sono distinte e in continua evoluzione nello scenario tecnologico globale. Nell'attuale panorama ibrido, si sente forte l'esigenza di avere device dalla durata della batteria notevole e che siano compagni versatili nel tempo. “I tablet Lenovo contribuiscono a ridefinire il concetto di utilizzo smart nei moderni contesti d'uso” le parole di Tony Chen, Vice President of Tablets di Lenovo. “Gli utenti di tablet si aspettano di più dai loro device rispetto al passato, e più dell’80% dei consumatori li utilizza per la produttività e l’intrattenimento. Ecco perché i nuovi Lenovo Tab P12 e Lenovo Tab M10 5G sono stati progettati come dispositivi per semplificare la quotidianità, capaci di adattarsi alle esigenze in evoluzione degli utenti”.

