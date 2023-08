Sistema sanitario a rischio, personale esausto e pagato poco

Lavoro gravoso

Le persone che hanno compilato il questionario considerano il proprio lavoro gravoso, prevalentemente in termini di impegno mentale e coinvolgimento psicologico ed emotivo, ma in misura significativa anche per lo sforzo fisico. Sono gli uomini a patire in misura maggiore lo sforzo fisico, in particolare quelli appartenenti alle classi di età più giovani rispetto agli ultracinquantenni (81,2% vs 74%). Le donne denunciano invece una maggiore pressione legata all’impegno mentale e al coinvolgimento emotivo; nella misura del 60% si tratta di lavoratrici over 50. Considerando che i rispondenti operano in larga misura (96% circa) nel Sistema sanitario nazionale, quindi in ambito pubblico o privato in convenzione, i risultati evidenziano una generale rigidità delle condizioni di lavoro; in particolare, si sottolinea una scarsa flessibilità in relazione alla possibilità di lavorare da remoto — soprattutto per infermieri e operatori sociosanitari, ma comunque ancora molto limitata anche per i medici (14,% rispetto al 4,2% del totale) — di ottenere un cambio di mansione, richiedere ferie e permessi con poco preavviso e avere un trasferimento in un altro reparto o in una diversa struttura.

Le aspettative

Sono le condizioni economiche e i ritmi/orari di lavoro ad emergere come elementi critici nelle aspettative degli operatori rispetto all’evoluzione del proprio lavoro nei prossimi cinque anni. In particolare, il pessimismo rispetto al trattamento economico prevale tra gli ultracinquantenni (52,5% degli over 50 su 49,6% totale), soprattutto donne (53,5% su 49,5%). Invece, il peggioramento dei ritmi e degli orari di lavoro è maggiormente presente nelle previsioni degli uomini appartenenti alle classi di età più giovani (71,1% degli under 50 su 65,1% totale). La criticità di questo aspetto del lavoro in sanità è rafforzata anche dal fatto che tutti i rispondenti l’hanno indicata come causa principale di progressivo aggravio e rischio lavorativo all'aumentare dell’età; sono soprattutto gli operatori più giovani e in particolare gli uomini ad esprimere questa opinione, manifestando, in tal modo, una certa preoccupazione per la sostenibilità del proprio lavoro in una prospettiva di invecchiamento. Infine, oltre il 50% dei rispondenti, senza particolari distinzioni di genere ed età, sembra non intravedere alcuna possibilità di sviluppo professionale, con opportunità di carriera e livello di autonomia decisionale ritenuti immutabili nei prossimi cinque anni.

I giovani sognano la pensione

L'80% circa prevede di andare in pensione entro i prossimi 10 anni (di cui oltre il 33% entro 5), ma circa il 28% del totale afferma di essere interessato a un'eventuale possibilità di ritiro anticipato, anche se ciò significasse una riduzione dell'assegno mensile del 20-30%. Secondo l’Inapp, si tratta di una percentuale non trascurabile, se si considera che non sono i lavoratori più anziani, con una lunga carriera alle spalle, stanchi e desiderosi di accorciare i tempi per “tagliare il traguardo”, i più attratti da una soluzione di questo tipo; al contrario, la maggiore incidenza si evidenzia nelle classi di età più giovani, in particolare tra gli uomini (33,3% tra gli under 34 e 34,3% nella classe 35-49), evidentemente più preoccupati per l'ulteriore impegno e il peggioramento di alcune condizioni lavorative che prevedono di dover affrontare nel corso di una vita lavorativa giocoforza prolungata.

Loading...