Studio più moderno con vantaggi fiscali

Le spese di manutenzione ordinaria sono quelle finalizzate alla conservazione della cosa e delle sue qualità. Le riparazioni ordinarie sono caratterizzate dalla sussistenza di tre elementi: la normalità, tenendo conto della comune esperienza; l’entità materiale ed economica; il costo rapportato al reddito della cosa. Sono ad esempio spese ordinarie quelle relative alla riparazione dell’intonaco, all’ imbiancatura delle pareti, alla riverniciatura di porte e finestre, alla riparazione e sostituzione dei vetri, alla pulitura della canna fumaria, ecc.

Le altre spese

Per quanto riguarda le spese straordinarie e di ammodernamento, la regola generale prevede che possano essere dedotte in un’unica soluzione nel periodo d’imposta in cui sono sostenute. Tuttavia, tale criterio di deducibilità si applica entro il limite massimo del plafond del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta. La quota eccedente è deducibile in cinque quote costanti di pari importo a partire dall’anno successivo.

Le spese incrementative sono deducibili in base alle quote di ammortamento dell’immobile cui sono afferenti. In pratica viene incrementato il costo sostenuto all’atto dell’acquisto, in modo da costituire un’unica base di calcolo delle quote di ammortamento. La soluzione è idonea se l’immobile è ammortizzabile, quindi se, ad esempio, è stato acquistato nel triennio 2007/2009. Se l’immobile non è ammortizzabile in quanto acquistato, ad esempio, dal 1° gennaio 2010 in avanti, l’incremento del costo potrebbe teoricamente tradursi nella perdita della deducibilità dell’onere.

Il rischio è stato manifestato dalla Fondazione dei dottori commercialisti nel documento di ricerca del 25 luglio scorso. In realtà il problema può essere superato in via interpretativa ritenendo applicabile anche in questa ipotesi il criterio generale di cui all’articolo 54 del Tuir, cioè la regola del plafond.