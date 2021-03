Sturgeon sotto accusa, a rischio il sogno di una Scozia indipendente

Il giudice irlandese Hamilton, in un’inchiesta parallela a quella parlamentare, sta ponderando la questione, cruciale perchè le regole prevedono che un ministro che viola il codice di condotta «deliberatamente» debba rassegnare le dimissioni. Anche in caso di giudizio negativo, resta una possibile scappatoia per la Sturgeon se il giudice dovesse decidere che ha «involontariamente» dato informazioni fuorvianti.

La vicenda: accuse di molestie e assoluzione

Lo scandalo politico ha le sue origini nelle accuse di molestie e tentata violenza sessuale rivolte a Salmond da due donne nel 2018. L’Snp aveva avviato un’indagine interna che è stata poi giudicata eccessiva, al punto che ha dovuto rimborsargli 500mila sterline di spese legali.

Nel 2019 l’ex leader dell’Snp era stato poi arrestato e processato in seguito alle accuse di nove donne, tra cui alcune dipendenti del partito, ma era stato poi assolto da tutte le accuse. Salmond a sua volta ha poi accusato la Sturgeon e i suoi sostenitori di avere manovrato l’inchiesta e orchestrato una campagna di diffamazione contro di lui.

Nella sua testimonianza alla commissione in febbraio la Sturgeon ha respinto le accuse, dichiarando con voce rotta dall’emozione che Salmond è stato per anni la persona a lei più vicina e che non avrebbe mai voluto danneggiarlo.

La posta in gioco

Sia il partito conservatore che l’opposizione laburista hanno chiesto le dimissioni della Sturgeon se le accuse contro di lei verranno confermate. Dietro questo attivismo c’è la volontà di rimuovere dalla scena politica scozzese la popolarissima premier, che rappresenta il desiderio di indipendenza e che potrebbe portare la nazione a un referendum vittorioso. La settimana prossima quindi sarà cruciale non solo per il futuro della Sturgeon ma anche della Scozia.