Style Capital rileva il 40% di LuisaViaRoma: investimento da 130 milioni

Il fondo di private equity Style Capital guidato da Roberta Benaglia acquisisce il 40% di LuisaViaRoma, il negozio online di moda d'alta gamma tra i primi, 22 anni fa, a intuire le potenzialità dell'e-commerce (affiancato al punto vendita fisico, che esiste ancora oggi in via Roma a Firenze, a due passi dal Duomo) e unico tra i grandi player ad essere rimasto a capitale familiare, del patron Andrea Panconesi.

Style Capital investirà nel complesso 130 milioni di euro, di cui 50 milioni in aumento di capitale e 76,5 milioni in acquisto azioni. Le risorse serviranno per finanziare la crescita della piattaforma tecnologica proprietaria e i piani di espansione internazionale di LuisaViaRoma, oggi leader italiano nel lusso digitale e uno dei principali operatori globali. Al termine dell'operazione, che si chiuderà entro l'anno, Andrea Panconesi manterrà una quota del 60%. Style Capital avrà “importanti diritti di governance” in vista dell'obiettivo di quotare la società in Borsa nei prossimi anni.

Una foto del negozio di Firenze

LuisaViaRoma nel 2020 ha realizzato ricavi per 187,5 milioni, in crescita del 13% sull'anno precedente, con un margine operativo lordo (ebitda) di 2 milioni e un utile netto di 500mila euro. Nel giro di otto anni, dal 2012 al 2020, il fatturato è triplicato, passando da 66,1 milioni a 187,5, anche se l'ebitda è diminuito (da 9,3 milioni a 2 milioni). Panconesi ha sempre detto che «LuisaViaRoma è la prova lampante di come con l'ecommerce si può guadagnare». Per l'espansione futura l'imprenditore fiorentino ha scelto un fondo specializzato in moda e lifestyle: «Style Capital è perfettamente allineata con il Dna di LuisaViaRoma – afferma il presidente e ceo di LuisaViaRoma - ed è il partner ideale per accelerare la nostra crescita. Non vediamo l'ora di lavorare insieme al nuovo partner per guidare LuisaViaRoma nelle prossime fasi di sviluppo, continuando a innovare tecnologia e logistica, sia online che offline».

Per Style Capital, che ha in portafoglio il 55,9% del marchio forte_forte, il 32% di Msgm, una quota del brand di lusso sostenibile Re/done e il 69,7% del marchio australiano Zimmermann, è un passo strategico: «Sono entusiasta di intraprendere questo percorso al fianco delmanagement team di LuisaViaRoma – afferma Roberta Benaglia, ceo di Style Capital - e di contribuire a costruire il futuro del più importante e-tailer multibrand italiano, oggi uno dei principali attori del lusso a livello internazionale. Il nostro obiettivo è supportare i prossimi step per la crescita dell'azienda, rafforzando l'organizzazione interna e investendo sulla piattaforma tecnologica proprietaria per offrire un'esperienza impeccabile». LuisaViaRoma è stata assistita da Jefferies, SLVB, PwC TLS, Studio Associato Bartolini Pieralli e Kpmg.