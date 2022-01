Su Casini pesa il veto di Fratelli d’Italia

Nelle trattative notturne il nome di Pier Ferdinando Casini sembrava quello giusto per far convergere i consensi delle forze politiche. Ma a un passo dall'accordo tutto sarebbe saltato per i dubbi della Lega. L'ex presidente della Camera è la carta su cui punta Matteo Renzi che avrebbe il sostegno anche del Pd. Da parte del centrodestra ci sarebbe il sì di Lega, Forza Italia e delle forze minori. Ma tutto si blocca per per le perplessità manifestate da Fratelli d’Italia.

