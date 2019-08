Taglio parlamentari e voto subito? Stop del Colle: è improponibile

La sfida lanciata dal leader della Lega in Aula ai 5 stelle appare dunque ancora di più una sfida tutta elettorale agli ormai ex alleati per non farsi accusare di aver voluto la crisi per evitare il taglio. E val la pena ricordare che uno dei motivi che hanno spinto Salvini ad accelerare sulla crisi è stato proprio l’incastro di tempi che si aprirebbe dopo l’eventuale via libera alla riforma e impedirebbe di fatto il ritorno alle urne fino a primavera inoltrata: da un minino di 7 mesi (tre mesi per dare modo agli aventi diritto di richiedere le firme per l’eventuale referendum confermativo, più due mesi per il ridisegno dei collegi elettorali più due mesi per tornare al voto) a un massimo di 9 mesi (se ai tempi detti si aggiungesse la celebrazione del referendum). Insomma, rilancia la sfida il leader pentastellato Luigi Di Maio, «se Salvini vuole il taglio dei parlamentari ritiri la sfiducia».

Insomma, doppia sconfitta per Salvini: il voto del Senato che prefigura una possibile nuova maggioranza alternativa (161 voti) e lo stop tempestivo di Fico e del M5s alla trappola tesa sul taglio dei parlamentari con l’aiuto indiretto del Colle. Tutti segnali che la trattativa tra i due principali gruppi che potrebbero dar vita a un governo di scopo o di legislatura che dir si voglia, ossia il M5s e il Pd, sono realmente in corso. Passare dalla disponibilità alla stesura di un programma e all’indicazione dell’eventuale squadra non è tuttavia semplice. Ed è per questo che Mattarella attende le mosse dei partiti: occorre non solo avere i numeri in Parlamento, e questo presuppone gruppi uniti, ma anche l’indicazione di obiettivi chiari e credibili. La questione della durata del governo, che tanto appassiona i partiti (governo per votare nel 2020 o per arrivare alla fine della legislatura), non ha invece molto senso dal punto di vista istituzionale: nessun governo può nascere con una data di scadenza, sulla sua vita è sovrano il Parlamento.

Sul tavolo del Quirinale, in caso di fallimento della trattativa ancora allo stato incipiente tra Pd e M5s, resta sempre l’ipotesi per così dire minimal: la formazione di un governo di garanzia elettorale che traghetti il Paese alle urne in autunno in un clima il più possibile sereno e senza gli attuali ministri in carica, Salvini compreso.