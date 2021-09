Su criptovalute e Fintech l’Occidente non può lasciare l’iniziativa alla Cina

2 Per quanto eterogeneo sia il mondo Fintech, i protagonisti presentano una curiosa patologia: sono sordi dall’orecchio della regolamentazione. Sostengono di non essere riconducibili a nessuna delle categorie della normativa tradizionale e dunque ritengono che le autorità non abbiano poteri per intervenire: negli Stati Uniti una delle polemiche più aspre gira intorno alla questione se i prodotti siano o no valori mobiliari.

3 Nel mondo del Fintech gli investitori sono costretti ad agire a proprio rischio e pericolo in base al principio enunciato fin dal diritto romano che il compratore è il primo a dover fare attenzione (caveat emptor). Una situazione che ci riporta a decenni fa, quando non esistevano legislazioni speciali in materia di finanza, cioè a un clima da «selvaggio West» (la definizione è del neo-presidente della Sec – e autorevole studioso del fenomeno – Gary Gensler in una recente testimonianza al Congresso).

S’impone quindi una svolta: la finanza in generale e la moneta in particolare sono basate su un elemento ancora più immateriale che è la fiducia, che a sua volta rinvia ad alcuni princìpi che fondamentali per il patto sociale su cui si regge uno Stato moderno: la tutela della stabilità della moneta, la protezione dell’investitore, la regolarità degli scambi, la sicurezza dei dati, la prevenzione dell’uso illecito degli strumenti finanziari.

La complessità del Fintech non giova a risolvere questi problemi. Come è stato osservato, i nuovi servizi derivano dallo sforzo comune di scienze complesse come la crittografia, la teoria dei giochi, l’informatica più sofisticata. Ma proprio qui sta il punto: il problema non è di aprire la scatola nera dei nuovi servizi per etichettarli rispetto alla nomenclatura esistente. Bisogna partire dalle finalità di pubblico interesse da far rispettare, alcune delle quali come la tutela del risparmio hanno rilievo costituzionale.

Un altro errore di prospettiva che va evitato è quello di vedere le trasformazioni in atto come la battaglia dei Davide del Fintech contro il Golia degli intermediari finanziari tradizionali. Non è così semplice: proprio in campo tecnologico tutti i grandi monopolisti dell’informazione di oggi, da Apple a Google a Amazon si sono presentati come i paladini della lotta ai vecchi monopolisti, ma alla fine li hanno semplicemente sostituiti.