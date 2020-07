Su demografia, scuola e salute l’effetto Covid-19 durerà a lungo La crisi che stiamo attraversando ha implicazioni difficilmente superabili anche una volta migliorata la congiuntura di Giorgio Bellettini e Andrea Goldstein

(ANSA)

La crisi che stiamo attraversando ha implicazioni difficilmente superabili anche una volta migliorata la congiuntura

4' di lettura

Moltissimo è stato scritto, anche sulle colonne di questo giornale, sui devastanti effetti macroeconomici per l’Italia dell’epidemia globale da Coronavirus. Limitandoci ad alcuni indicatori, che sia la produzione industriale, le presenze turistiche o le vendite di beni durevoli, il crollo tra marzo e maggio è stato senza precedenti. A pochi giorni ormai dalla pubblicazione delle prime stime dell’Istat, è facile (e drammatico) anticipare che lo stesso sia accaduto con il Pil nel secondo trimestre del 2020. Per quanto riguarda le finanze pubbliche, le previsioni sono unanimi – soprattutto nel segnalare come il debito pubblico si attesterà intorno al 160% del Pil, un livello raggiunto solo in un’altra occasione dallo Stato italiano, a seguito della Prima guerra mondiale.

Benché eccezionali da un punto di vista quantitativo, tali dinamiche tendono a caratterizzare il quadro macroeconomico ogniqualvolta un Paese è colpito da uno shock globale; basti ricordare la Grande recessione a seguito della crisi finanziaria del 2008-09.

La crisi che stiamo attraversando, tuttavia, ha anche implicazioni di natura microeconomica e finanche mesoeconomica, difficilmente superabili anche una volta che sia migliorata la congiuntura e che, in misura perfino maggiore di quelle macro, rischiano di pesare sulle prospettive di crescita a lungo termine. Nel libro che abbiamo curato, frutto del generoso impegno di 36 colleghi di varie provenienze, si analizzano, tra gli altri, tre aspetti spesso trascurati della crisi del Covid-19: le conseguenze sulle dinamiche demografiche, l’apprendimento scolastico e la salute mentale.

Il bilancio demografico nazionale 2019, pubblicato pochi giorni fa dall’Istat, ha certificato il nuovo record negativo di nascite dall’Unità: appena 420.170 nuovi nati, in ulteriore calo del 4,5% rispetto al 2018. Non è difficile prevedere che il clima di incertezza e le difficoltà economiche peseranno sia sulla scelta di avere figli per le coppie già esistenti, sia sulle possibilità per i più giovani di raggiungere l’indipendenza economica necessaria a formare una nuova unione. Del resto, nel 1986 la nube di Chernobyl, un episodio di durata molto più breve e dalle conseguenze economiche marginali, aveva provocato un calo significativo sulle nascite nove mesi più tardi. Roberto Impicciatore calcola che nel 2020 il calo delle nascite potrebbe andare dal 2% al 10%; nello scenario più negativo si scenderebbe dunque al di sotto della simbolica soglia delle 400mila nascite che l’Istat, prima dello scoppio della pandemia, aveva previsto solamente nel 2032. L’Italia è seconda solo al Giappone in termini di percentuale di popolazione sopra gli 80 anni: non possiamo non preoccuparci delle implicazioni, ad esempio, sulla sostenibilità del nostro sistema di welfare e sulle prospettive del mercato del lavoro.

Oltretutto, la crisi ha effetti anche sull’immigrazione. Le restrizioni alla mobilità hanno già provocato una forte carenza di manodopera in settori nei quali i migranti rappresentano quote sostanziali e crescenti di occupazione: si pensi ad esempio all’agricoltura (18%) o all’approvvigionamento energetico e ai trasporti (10%). È prematuro prevedere come la pandemia influenzerà le tendenze di medio-lungo periodo dei flussi migratori a livello globale: non si può tuttavia escludere che gli effetti negativi sugli ingressi in Italia si protraggano per diversi anni, come accaduto durante la Grande recessione, appena una decina d’anni fa.