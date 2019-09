Su Immobiliare.it e Casa.it è possibile valutare con più precisione quanto vale la casa di Emiliano Sgambato

Marka

Immobiliare.it e Casa.it accelerano sulle valutazioni, potenziando il servizio online per calcolare il valore delle case. I due strumenti, accessibili dalle rispettive homepage dei portali di annunci, funzionano in modo simile: basta inserire le caratteristiche principali dell’abitazione per visualizzare online – bisogna comunque registrarsi o fornire una mail e un numero di telefono – una valutazione di massima dell’immobile, elaborata in base ai valori medi in database, corretti per alcune variabili determinate dalle caratteristiche dell’immobile stesso.

Soprattutto per le zone con meno transazioni e annunci la stima sarà più approssimativa che nelle grandi città, ma che le due principali piattaforme di annunci in Italia potenzino questo tipo di servizio è di certo un altro esempio di come il proptech stia contribuendo all’innovazione del real estate.

Per Immobiliare.it – che forniva un servizio simile già da alcuni anni – l’operazione è stata possibile anche grazie anche all’acquisizione del 51% di Realitycs , azienda operativa nel settore dei big data, delle valutazioni immobiliari automatiche e dei servizi a valore aggiunto per gli operatori di settore. Secondo il portale, in questo modo le valutazioni saranno più accurate e dettagliate rispetto a quanto accadeva in precedenza.

Realitycs lavora dal 2014 alla definizione degli approcci valutativi e alla realizzazione degli strumenti di analisi e di supporto decisionale oggi disponibili sul mercato. L’azienda fornisce il servizio di (Avm, automated valutation model) a Immobiliare.it e ad altre società, come Homepal e Casavo. Realitycs offre inoltre il servizio Avm a diverse banche e società di gestione di Npl (non Performing loans) per la valutazione dei loro stock immobiliari.