Su LinkedIn sbarca la verifica d’identità (gratuita)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Su LinkedIn si è presenti con nome, cognome, ruolo in azienda e nome della stessa e suonerebbe strano tralasciare alcune di queste voci; circostanza che sugli altri social media spesso appare del tutto ribaltata. Ma per rafforzare la trasparenza dei profili e dell’ambiente, LinkedIn ha deciso di introdurre un verifica di identità nei principali Paesi in cui è presente. E da oggi, 13/12/2023, anche in Italia. Partner tecnologico di questa operazione è Persona, società di San Francisco e leader nell’identity verification.

La procedura di verifica dell’identità richiede qualche minuto di tempo e un passaporto elettronico italiano; al termine della procedura (qui il link per i passaggi necessari) gli utenti vedranno aggiungere gratuitamente un badge di verifica visibile sul proprio profilo LinkedIn. Un approccio di tutt’altro tenore rispetto a social network come X o Meta, che hanno messo in vendita la tradizionale spunta blu che, prima di questa decisione, certificava l’identità del titolare dell’account.

Loading...

«Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri iscritti e clienti ciò che si aspettano da LinkedIn: un ambiente professionale sicuro e affidabile in cui costruire la propria carriera e far crescere la propria attività. L’aggiunta di questo ulteriore livello di verifica dell’identità aiuta i nostri utenti a prendere decisioni più informate sulla veridicità delle persone e delle aziende con cui si interagisce», afferma Marcello Albergoni, Country Manager LinkedIn Italia. La piattaforma del gruppo Microsoft aveva annunciato nell’ottobre scorso l’obiettivo di avere 100 milioni di membri verificati entro il 2025, sul miliardo di iscritti in tutto il mondo.

Nell’occasione dell’annuncio, LinkedIn ha ricordato i passaggi chiave per mantenere il proprio account sicuro:

1) Attivare la verifica in due passaggi per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza all’account.