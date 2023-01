Su quali famiglie avranno più impatto gli aumenti?

In termini generici, si può affermare che gli impatti economici maggiori li avranno le famiglie che hanno alle proprie dipendenze personale assunto per orari lunghi (30 ore settimanali) o in regime di convivenza. In questo caso, infatti, la paga effettiva riconosciuta al lavoratore è possibile che sia coincidente o che si avvicini al minimo retributivo.

5/9 7/9 Menu