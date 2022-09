Su ricerca e tech transfer doppio bando da 27 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si sbloccano altri 20 milioni per la ricerca delle imprese italiane nel settore dell’elettronica innovativa. Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha pubblicato il decreto ministeriale per il cofinanziamento dei progetti delle aziende selezionate nei bandi emanati nel 2022 dal Key Digital Technologies joint undertaking (Impresa comune sulle tecnologie digitali fondamentali), partenariato pubblico-privato di cui sono membri fondatori la Commissione Ue, gli Stati membri associati, tra cui l'Italia, e alcune associazioni industriali no profit. Una precedente linea di 10 milioni era stata destinata con un decreto di fine marzo e in entrambi i casi di tratta di tranche dei 200 milioni che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destina ai progetti di Horizon Europe nel campo della ricerca.

La platea dei destinatari

Il decreto del Mise si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione attive nell’industria, nel commercio nel trasporto o in campi ausiliari a questi; imprese artigiane; imprese agro-industriali, università, centri e organismi di ricerca. È ammessa anche la partecipazione in forma congiunta mediante contratto di rete, consorzio o accordo di partenariato.

Al Sud il 40% delle risorse

Almeno il 40% delle risorse dovrà andare a beneficiari del Mezzogiorno e le agevolazioni, nella forma del contributo diretto alla spesa, saranno graduati in tre fasce, comunque con tetto a 2,5 milioni. Per la sezione “general” dei bandi Innovation Actions è previsto il contributo copre il 20% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese, il 30% per le Pmi e il 35% per università, centri e organismi di ricerca. Nel caso della sezione “topic” le percenuali sono invece, rispettivamente del 25, 35 e 35 per cento.

I settori di riferimento

progetti di ricerca devono afferire a sei campi tecnologici: tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate, spazio. Si può fare domanda per i bandi europei entro il 21 settembre, mentre i termini per richiedere le agevolazioni del Mise saranno fissati con un successivo provvedimento.

Nel frattempo, dall’8 settembre e fino al 7 ottobre università, enti pubblici di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) possono presentare domanda per accedere alle agevolazioni finanziate, sempre dal Pnrr, con 7,5 milioni per la valorizzazione della proprietà industriale. In particolare il bando, messo a punto dalla Dg per la tutela della proprietà industriale- Ufficio italiano brevetti e marchi del Mise, ha l’obiettivo di incrementare il trasferimento tecnologico verso le imprese sostenendo la valorizzazione e la protezione della proprietà industriale dei progetti promossi dagli Uffici di trasferimento tecnologico gestiti da università, entri di ricerca e Irccs.