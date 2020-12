Su Tmall (Alibaba) record di vendite del lusso: made in Italy in prima fila Luxury Pavilion è lo spazio digitale dedicato ai marchi del lusso con gli store virtuali di icone del made in Italy come Valentino, Versace, Tod’s, Moschino, Salvatore Ferragamo di Marta Casadei

«Siamo partiti tre anni fa con 40 brand che, ciascuno a proprio modo, avevano già un’esperienza nella Repubblica Popolare. Una scommessa. Oggi il Luxury Pavilion conta 200 marchi internazionali, molti dei quali italiani, che hanno sposato l’utilizzo di Tmall non solo per vendere, ma per raccontare alla clientela cinese i loro prodotti e la loro storia, stabilendo un collegamento anche con chi abita in aree remote della Cina e non viaggia in Europa, men che meno adesso».

Christina Fontana è la responsabile Europa e Usa per la divisione Fashion&Luxury di Tmall, piattaforma del gruppo Alibaba. Nel 2017, con il suo team, ha lanciato il Luxury Pavilion, uno spazio digitale dedicato ai marchi del lusso nel quale, anno dopo anno, hanno trovato spazio gli store virtuali di icone del made in Italy come Valentino, Versace, Tod’s, Moschino, Salvatore Ferragamo. E che, complice la resilienza del mercato cinese, a tre anni di distanza e dopo la pandemia, macina numeri da record. Eccone alcuni: in occasione del Single’s day, le vendite (Gmv) dei brand di lusso su Tmall hanno raggiunto quota 100 milioni di yuan, pari a circa 13 milioni di euro, in 2 minuti e 24 secondi; tra le persone che hanno acquistato, il 70% erano nuovi clienti che hanno assorbito circa il 70% delle vendite e la metà dei clienti che hanno comprato è nata dopo il 1990. Non è tutto: il numero dei Vip members di Tmall Luxury - che hanno anteprime e servizi premium - è cresciuto del 400% rispetto al 2019.

«L’11/11 è stato una testimonianza di come il consumatore cinese sia uscito dal periodo di lockdown e dalla pandemia, che ora viene tenuta sotto controllo, con grande ottimismo e voglia di acquistare. Il Covid, però ha accelerato lo sviluppo del mercato domestico cinese, che sarà sempre più importante», dice Fontana.

Cina vicina al livello pre-crisi

I numeri, del resto, lo confermano: secondo il recente “The State of Fashion 2021” di McKinsey e Bof, la Cina vedrà un ritorno ai livelli pre-crisi già nel quarto trimestre di quest’anno o, al più tardi, nel primo trimestre 2021. Merito anche di una «clientela giovane» e di una penetrazione molto alta del commercio virtuale «che negli anni è cresciuto moltissimo e oggi arriva a coprire l’intera Cina», dice la manager di Tmall. Il consumo del lusso, infatti si sta spostando in modo sempre più marcato verso le città di “terza fascia”: nella classifica delle città dove Tmall Luxury ha realizzato più vendite durante il Single’s day, infatti, accanto a Shanghai, Beijing, Hangzhou e Guangzhou, figurano anche Xiamen, Kunming e Harbin. «I cinesi stanno scoprendo le città più piccole, dove la qualità della vita è più alta e l’online è l’unico canale per raggiungerli in loco», dice Fontana.

Voglia di novità e di new luxury

Nei tre anni successivi al debutto, Tmall Luxury Pavilion è cresciuto, in linea con l’evoluzione del rapporto dei cinesi con il lusso: «All’inizio c’erano pochi brand ed erano molto noti in Cina, poi abbiamo dato spazio a etichette di cui si cominciava a sentir parlare anche grazie al passaparola di chi tornava dall’Europa». Oggi c’è spazio per andare oltre: «C’è voglia di novità, di nuovi brand. Per questo il focus per il 2021 è quello che noi definiamo “new luxury” e che abbiamo riunito nella sezione Luxury SoHo. Come il quartiere SoHo di New York, è popolata di marchi più giovani, molti dei quali sono made in Italy e hanno una forte attenzione alla sostenibilità. I valori del brand hanno un’importanza crescente nella scelta d’acquisto dei consumatori cinesi». Il progetto Luxury SoHo - che ospita anche gli outlet di alcuni brand - è partito quest’anno, in parallelo rispetto al Luxury Pavilion ed è stato pensato per dialogare proprio con i consumatori più giovani: «All’inizio c’è stata una fase di rodaggio, ma ora sta funzionando bene».