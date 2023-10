Su Tv2000 la nuova stagione di “Pani e pesci. L’economia del Vangelo”

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La parabola degli operai dell’ultima ora e quella dei talenti, il miracolo delle nozze di Cana e la lite tra i discepoli sul più degno, le parole di Gesù sull’innocenza dei bambini e quelle sulla Provvidenza divina. Da alcune delle pagine più conosciute e amate del Vangelo, lette quest’anno dall’attore Cesare Bocci, prenderanno il via le sei nuove puntate della seconda edizione di “Pani e pesci – L’economia del Vangelo”. Un nuovo capitolo della ricerca biblica del professor Luigino Bruni che accompagna i telespettatori di Tv2000 alla scoperta di quei brani del Nuovo Testamento in grado di accendere riflessioni sui temi attuali dell’economia e del lavoro.

Sei puntate, condotte da Eugenia Scotti, per riflettere sul salario minimo, il rapporto tra finanza e politica, l’invasione dei social e della pubblicità occulta nella vita dei più piccoli, il valore del cibo e il suo impatto sull’ambiente, la presenza femminile ai vertici delle aziende, l’inganno della meritocrazia e dell’eccellenza.

Sei puntate per dialogare in studio con chi sul campo si è trovato e si trova ad affrontare le questioni più delicate del lavoro e della finanza e per scoprire che un’altra economia è possibile ed è già realizzata da quei lavoratori, da quegli imprenditori, da quegli amministratori che sanno mettere al centro del proprio agire il bene comune e la giustizia sociale.

Luigino Bruni. Economista e storico del pensiero economico, presso l’Università Lumsa di Roma è Ordinario in Economia Politica e Coordinatore del Dottorato in Scienze dell’Economia Civile. È Consultore del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita della Santa Sede, editorialista di Avvenire e Direttore Scientifico dell’evento “The Economy of Francesco”. Ricercatore e autore di molti saggi e libri tradotti in varie lingue.

Eugenia Scotti. Diplomata all’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico, ha iniziato a collaborare per Tv2000 nel 2009 lavorando nelle redazioni e in onda per i programmi “Detto tra noi”, “Nel cuore dei giorni”, “Traguardi”, “Avanti il prossimo”. Sempre per Tv2000 è stata autrice di “Siamo noi”, de “L’Ora Solare” e di “Benedetta Economia”, che ha condotto per quattro edizioni.