Su vagoni storici verso i mercatini di Natale Tornano i convogli d’epoca dei mercatini di Natale sulla Transiberiana d’Italia, la linea Sulmona-Carpinone, a cavallo tra l’Abruzzo e il Molise. Si parte il 22 novembre fino al 22 dicembre di M.Mor.

(Giuseppe Blasioli - stock.adobe.com)

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di treni storici. Tornano i convogli d’epoca dei mercatini di Natale sulla Transiberiana d’Italia, la linea Sulmona-Carpinone, a cavallo tra l’Abruzzo e il Molise. Si parte il 22 novembre e si proseguirà ogni venerdì, sabato e domenica fino al 22 dicembre con due partenze consecutive (la prima alle 8,30, la seconda alle 10,30) dalla stazione di Sulmona (L’Aquila) percorrendo l’affascinante ferrovia turistica fino alle luci della sera tra incontaminati paesaggi mozzafiato e i caratteristici mercatini di Natale nelle piazze di Campo di Giove e Roccaraso.

Il calendario quest’anno prevede in totale 30 partenze a bordo delle meravigliose carrozze Centoporte e Corbellini della Fondazione Fs, risalenti rispettivamente agli anni '30 e agli anni '50. Per prenotare uno dei posti ancora disponibili è necessario collegarsi al sito latransiberianaditalia.com dove è possibile anche acquistare pacchetti speciali che includono il pernottamento.

Un tracciato spettacolare

Riattivata nel 2014, la Transiberiana d’Italia fra Sulmona e Carpinone (118 km) attraversa i boschi del Parco Nazionale della Majella e gli altipiani d’Abruzzo, che d’estate appaiono come verdi praterie con animali al pascolo mentre d’inverno ricordano le bianche distese di neve sferzate da venti gelidi della Siberia. La linea ferroviaria ha un tracciato tortuoso e spettacolare: si sviluppa per un lungo tratto oltre i mille metri di altitudine, toccando pendenze fino al 28% (dai 328 metri di Sulmona ai 1.268 metri della stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo). La stazione di Carpinone, in provincia di Isernia, è a un altitudine di 631 metri.