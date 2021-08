Su welfare e sanità integrativa alleanza a dodici tra le Casse

2' di lettura

Garantire prestazioni sanitarie integrative e trattamenti assistenziali per i liberi professionisti, ponendosi come interlocutore diretto per informazioni, adesioni, ma anche per il supporto nella valutazione delle richieste di rimborso.

Sono alcune delle caratteristiche di Emapi - ente di mutua assistenza per i professionisti italiani - associazione senza finalità di lucro e fondo sanitario riconosciuto dal ministero della Salute, costituita da dodici casse professionali, tra cui i sei enti che l’hanno fondata nel 2007: Cassa forense, Cassa notariato, Enpab, Enpap, Epap ed Eppi.

«Emapi punta a fornire strumenti assistenziali di welfare agli iscritti degli enti associati, ponendo attenzione a qualità dei servizi offerti e gestione dei costi», afferma Demetrio Houlis, presidente dell’ente dalla fondazione fino allo scorso giugno (sostituito da Nunzio Luciano), ed oggi direttore generale. Le tipologie di coperture erogate, che si rivolgono a una platea potenziale di oltre 850mila professionisti, sono cresciute nel tempo: dall’inizio Emapi ha proposto l’assistenza sanitaria integrativa, suddivisa in polizza base per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, e in un’estensione facoltativa per altri tipi di interventi, ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici. Nel 2012 si è aggiunta la copertura long term care (Ltc), per la non autosufficienza permanente, e nel 2019 la temporanea caso morte (Tcm); completa l’offerta la polizza infortuni professionali ed extraprofessionali.

Per le coperture l’ente si appoggia a compagnie di assicurazione diverse, scelte con gara pubblica.

Le casse associate possono decidere se e a quali proposte aderire: il quadro è molto frammentato. Al momento, ad esempio, sono sei gli enti (Eppi, Epap, Enpap, Enpaf, Enpacl, Enpab) che offrono ai propri iscritti, gratuitamente, l’assistenza «base» di Emapi. «In queste categorie, però - rileva Houlis - sono meno del 5% i professionisti che decidono di estendere le coperture oltre il perimetro di grandi interventi chirurgici e gravi malattie». Sono sei anche le Casse che hanno scelto la polizza Ltc, mentre cinque hanno optato per la Tcm.