Subaru, arriva il B-suv elettrico realizzato insieme a Toyota

Quando e in che forma definitiva la prima elettrica di Subaru si materializzerà i giapponesi non l'hanno ancora detto. Ma si sa che il brand ha intenzione di elettrificare il 40% della gamma entro il 2030 e il 100% entro il 2035 e che il piccolo B-suv non tarderà troppo ad essere svelato. Quel che è certo è che l'elettrificazione della gamma sarà realizzata in stretta collaborazione con Toyota. La piattaforma realizzata insieme dai due brand è già in fase avanzata di realizzazione. Si dice che possa trattarsi di una base che potrà dare il via a modelli a batteria sia di dimensioni compatte, ma che anche medie