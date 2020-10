Subaru, arriva l'ibrido per l'outdoor. Ecco la serie speciale Forester 4dventure Dopo il debutto della quinta generazione del suv medio in versione ibrida, arriva la versione concepita per gli amanti dello sport e delle attività all'aperto. di Corrado Canali

Si chiama Forester 4dventure l'ibrido per il tempo libero. Lo propone Subaru sulla base del crossover medio del brand giapponese. Lo si riconosce dal punto di vista estetico per i numerosi fregi tutti di colore arancio, presenti nella parte bassa del fascione anteriore, nelle minigonne e anche nel paraurti posteriore, oltre che nelle barre al tetto. L'arancione contrasta con il nero della mascherina, dei fregi sopra i fendinebbia e delle ruote di 18”, ma sono neri anche i gusci degli specchietti e la scritta e-Boxer nel portellone. Inoltre, è più scura la parte interna dei fari. Due i colori: il grigio e il bianco.

Interni con sellerie in tessuto idrorepellente

Il colore arancione si trova anche nell'abitacolo della Forester 4dventure: sono di questo colore le cornici dei diffusori dell'aria, l'inserto ai lati della leva del cambio e le cuciture di plancia, volante, portiere e sedili. Questi ultimi sono rivestiti in tessuto idrorepellente, dunque facile da lavare. La serie speciale 4dventure ha di serie il clima automatico bizona, i fari a led, la telecamera di parcheggio, il tetto apribile elettricamente, la frenata automatica, il regolatore di velocità adattativo e il sistema multimediale, con schermo tattile da 8 pollici a cui aggiunge la compatibilità con gli smartphone.

Motore ibrido e-Boxer nella variante by Subaru

Come tutte le altre versioni del suv giapponese, anche la Forester 4dventure è alimentata dal motore ibrido e-Boxer, sulla base di un piccolo motore elettrico, con 16,7 cv e 66 Nm e dal 4 cilindri boxer 2.000 aspirato di 150 cv e 194 Nm. Il motore elettrico aiuta quello termico nelle riprese, con un pò di coppia motrice in più e contribuendo a contenere i consumi di benzina. La Forester 4dventure è offerta con la trazione integrale permanente sulla base delle soluzione asimmetrica da sempre utilizzata dal brand giapponese in abbinamento con cambio automatico a variazione continua Linaertronic.

Dall'ibrido per tutta la gamma all'elettrico

Dopo cinque generazioni e oltre 4,2 milioni vendute nel mondo la Forester si rilancia con la versione ibrida. Dal lontano 1997 Forester è stato il modello che meglio ha proposto lo spirito Subaru fatto di vetture pratiche, funzionali e polivalenti su ogni tipo di fondo. Il motore boxer e la trazione integrale permanente rimangono alla base della filosofia della casa giapponese che negli anni ha tenuto il passo con l'introduzione del cambio CVT Lineartronic e più di recente con i primo propulsore ibrido. In attesa di debuttare con il suv a batteria.