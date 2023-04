Subaru Crosstrek Wilderness vocation off-road

E' una variante più a vocazione fuoristradistica quella esposta al Salone americano. Si tratta del terzo modello che viene associato all'allestimento Wilderness: dopo Outback e la Forester tocca ora alla Crosstrek destinata in esclusiva al Nord America e a qualche altro mercato, australiano oltre a quello di casa, il Giappone. A distinguerla ci sono un nuovo paraurti con dettagli arancioni, una piastra in alluminio per il sottoscocca nella parte anteriore e una protezione nera per tutta la carrozzeria per proteggerla da polvere e pietrisco

