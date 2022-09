Subaru e i 50 anni della trazione integrale

Il costruttore giapponese che ha negli il suo mercato principale al non mondo ha approfittato del Salone di Detroit sia per esporre il suo primo modello elettrico la Solterra, ma anche per festeggiare i 50 anni della trazione integrale permanente made in Subaru. I modelli così equipaggiati rappresentano il 98% delle vendite globali di Subaru che ha dichiarato di aver prodotto ad oggi circa 21 milioni di vetture con la trazione integrale. La peculiarità del sistema Subaru consente un baricentro basso e una distribuzione dei pesi bilanciata a vantaggio della guidabilità Non a caso che il sistema abbia contribuito ai successi di Subaru nel mondiale rally.

