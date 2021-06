Subaru Forester ibrida

Forester è un suv medio versatile con uno stile sportivo ideale per la famiglia ed il tempo libero caratterizzato da un’elevata qualità costruttiva e una raffinata dinamicità. Lo stile di Forester è aggressivo, ma al contempo modaiolo ed attuale. Visivamente la quarta generazione di Forester appare più solida e massiccia essendo cresciuta nelle dimensioni rispetto ai modelli precedenti. Tra le novità oltre al propulsore ibrido e-Boxer gli inediti fari anteriori con luci diurne a Led dalla forma caratteristica. L’allestimento 4Adventure, pensato per le avventure fuori porta e gli utenti più sportivi, si caratterizza per le protezioni dei paraurti anteriore e posteriore con dettagli Orange, i sedili in tessuto idrorepellente e i tappetini anteriori e posteriori waterproof. Sulle versioni top di gamma portellone elettrico e tetto apribile elettrico in cristallo sono di serie. Nello specifico la Subaru Forester e-Boxer 4Adventure è lunga 463 cm, larga 182 cm, alta 173 cm con un bagagliaio da 520 a 1.779 litri. Nella versione e-Boxer 4Adventure costa 42.500 euro con motore a ibrida benzina di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 194 Nm a 4.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 48 litri. Le emissioni di CO2 sono di 185 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 188 km/h.

